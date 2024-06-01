內政部硬塞李西河！何時見新局長？　蔣萬安：看時間安排

▲台北市長蔣萬安出席青年局成立茶會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部警政署日前宣布，台北市警察局長一職由李西河接任，而不是市長蔣萬安屬意的方仰寧，此規劃一出引發蔣不滿，直指內政部承諾的事情是否又反悔，「未來在合作上誰敢相信你？」外界好奇，未來是否會見準局長李西河？蔣說，張榮興署長有跟他通上電話，「我想接下來我們就看時間來安排」。

針對內政部長劉世芳說，溝通不可能100%滿意？蔣萬安說，很希望能建立一個制度性的機制，未來在警政人事的安排上，都能夠有好的溝通，同時能夠有制度化機制，而不要像過往很多次造成中央地方之間有不同的意見，或溝通過程不是那麼順利。

蔣萬安強調，警察局長在首都的角色非常重要，要將警政及市政做全面的銜接，所以對於有民意基礎的地方首長來講，要推動市政，警察局局長他扮演的角色就非常關鍵。

另外，昨在議會備詢時稱用單一人選就好？蔣萬安表示，是希望、也很期待制度化機制，大家彼此尊重，能夠順利地溝通，「而就像我昨天講的，不希望有溝沒有通、有聽沒有到」。至於形式，蔣說，都可以討論，重點是有一個機制，大家有共識，未來就避免這樣溝通並不是很順利的情形。

最後媒體也追問，是否消氣了？蔣萬安說，「我沒有生氣呀，你看我都是很理性平和在回答各界的問題」。