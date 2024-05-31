台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

▲台南市社會局盧禹璁局長、長榮大學李泳龍校長共同簽署「台南市政府社會局及長榮大學產學合作意向書」，期望共同培育社會工作專業人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為積極落實台南市長黃偉哲「活力台南、全齡照顧」施政理念，社會局與長榮大學推動產學合作計畫，30日由社會局盧禹璁局長、長榮大學李泳龍校長共同簽署「台南市政府社會局及長榮大學產學合作意向書」，期望建立公部門與在地校園間互惠及教育與實務合一的學習環境，共同培育社會工作專業人才。

社會局表示，黃偉哲市長非常重視弱勢關懷照顧，積極配合行政院推動社會安全網計畫，跨局處統合資源共同推動社會福利服務。隨著社安網計畫的精進，未來對於社工人力需求將大幅提高，台南市除加強現有社工人員留任率之外，更超前部署，走入校園。社會局透過與長榮大學的合作，結合教學、研究、實務學習，落實教、訓、用合一的概念，儲備未來社工人力，讓台南市社會安全網推動過程更順利。

長榮大學李泳龍校長表示，長榮大學社會工作學系一直致力耕耘社會工作人才培育，社工系畢業生有七成投入社工領域服務，今（113）年很開心有機會攜手社會局推動產學合作計畫，期待未來雙方的合作，共同規劃課程講座、實習、社工助理進用及實務研討等計畫，提供多元學習管道，讓同學們更具體了解實務服務流程，提前培力就業技能。

社會局盧禹璁局長表示，培育社會工作人才是鞏固社會安全網的重要力量，在人才培育上成效甚佳，因此，社會局特別與長榮大學簽署產學合作意向書，目的在於協助社工系的在學學生提前對於社會工作實務，尤其是公部門的實際運作有更多的認識。未來社會局將持續規劃與各校的合作機制，期望透過前端的扎根教育，培育未來社會安全網的即戰力。