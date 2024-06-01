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花蓮住宿最高補助1千元！振興方案今上路　「申請攻略」一次看

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲花蓮住宿補助6月上路，台東則是8月，旅客只能擇一。（示意圖／hotel dùa提供）

記者蔡亞樺／台北報導

振興花蓮震後獎勵旅遊今（1日）上路，其中自由行住宿平日最高補助1000元，目前已開放民眾上網登記申請至9月30日止，上千家旅館、飯店及民宿響應，觀光署表示，每人的身分證號碼限用1次，如旅客在花蓮使用優惠折抵，無法再於台東使用優惠折抵，提醒旅宿業勿哄抬房價。

0403強震重創花蓮，觀光署編列9.65億元預算，提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，自由行部分經費為8.15億元，入住花蓮縣合法旅宿，平日每房每晚可最高補助1000元、假日最高補助500元。

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團體旅遊1.5億元，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。觀光署表示，若經費或房源提前用罄，優惠將提前截止，反之則延長時間，直到經費用完。

▲▼振興花蓮獎勵旅遊自由行住宿，開放民眾上網登記。（圖／觀光署提供）

▲振興花蓮獎勵旅遊自由行住宿，開放民眾上網登記。（圖／觀光署提供）

《ETtoday新聞雲》整理使用時間、申請方式等必知的事，讓民眾一次搞懂如何使用旅遊補助。

1、申請方式、適用對象
補助本國個別旅客（散客），每一個身分證字號限使用1次，民眾使用補助前必須事先在「個別旅客住宿優惠活動」（https://gostayeast.tad.gov.tw），上傳身分證或健保卡正面圖檔，建立資料，入住前或入住當日上傳皆可。

2、訂房管道
自由行補助優惠可直接在參加活動的旅宿業者官網或電話訂房，或經由觀光署核定的旅行社所經營的國內訂房平台才可適用，不能透過Agoda、Booking.com等國際訂房平台預定。

3、活動使用時間
6月1日起至9月30日止，經費預算用完時，提前公告停止申請；9月30日若經費尚未用完，延長至預算用完為止。

4、參加旅宿業
民眾可至「個別旅客住宿優惠活動」專區（網址：https://gostayeast.tad.gov.tw）查詢，有參加的觀光旅館、旅館或民宿。旅宿業者應現場折抵住宿費，再向花蓮縣政府請領費用，不得等縣府核撥款項後再匯款給民眾。

▲▼花蓮旅館公會表示，包括太魯閣山月村在內的7家大型旅宿業已自主休業。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲振興花蓮震後獎勵旅遊6月1日上路，登記申請使用至9月30日止。（圖／記者蕭可正攝）

觀光署表示，業者應將住宿房價資訊充分揭露，勿因優惠活動而調高房價，「個別旅客住宿優惠活動」是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者亦應主動公開。如發現業者確有哄抬房價，可檢具事證向花蓮縣政府檢舉，若查證屬實，取消其活動資格。

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