快訊／凌晨1：10分地震！台北明顯有感　14縣市預估震度3級以上

記者閔文昱／台北報導

01:10左右花蓮地區發生有感地震，台北明顯搖晃，詳情稍後氣象署地震報告。預估震度3級以上地區：台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、宜蘭、花蓮、台東。

不少網友紛紛表示，「真的嚇到，花蓮市區超級大，才剛洗好澡出來，嚇到滿身汗」、「台中也有感」、「桃園有感，想說我又頭暈了嗎」、「新北市搖很大」、「真的晃一下就一下超大力，站在廁所搓衣服都有感」、「宜蘭晃了好大一下」、「這地震怎感覺被撞了一下！」