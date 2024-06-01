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農業部長愛吃「蓮霧界LV」黑糖芭比　陳駿季：因為是我命名的

記者楊惠琪／台北報導

原擔任農業部代理部長的陳駿季在520後真除為部長，他接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，最想輔導農民從事計畫性生產，而不只是看天吃飯，還要為消費者建立產銷資訊平台，讓所有價格更透明。他也透露自己最愛吃的水果是有「蓮霧界LV」之稱的「黑糖芭比」，因為這是他命名的品種。

陳駿季從農業試驗研究單位出身，卻屢在關鍵時刻站上第一線說明爭議政策，去年9月前部長陳吉仲因為進口蛋風波下台，陳駿季臨危授命接任代理部長，憑藉專業能力，獲行政院長卓榮泰肯定，真除接任部長一職。

蓮霧界精品「黑糖芭比」，1顆200元創天價。（圖／翻攝自農委會農業試驗所）

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▲蓮霧界精品「黑糖芭比」是陳駿季最愛的水果。（圖／翻攝農業部網站）

陳駿季表示，投入農業部門30多年，從沒想過會當上部長，從研究單位到政策規劃，總是想著「怎麼做會更好」，這次卓院長交付三大任務，希望農業部解決產銷問題、確保農民權益與糧食安全，秉著對農業的使命感，便決定接下重任，為台灣農業貢獻心力。

農業部掌管農林漁牧，業務龐雜，談到任內最想做的一件事，陳駿季說，希望可以幫助農民透過計畫性生產，確保農民收益，也解決產銷問題。

他舉例說，像是把相關的種植資訊即時提供農民，讓農民可以調整種植的時機與面積，才不會面臨「量多價跌」的情況，此外，也要把前端的生產跟後端的銷售串接起來，才能有效解決產銷問題。

▲▼新任農業部長陳駿季專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲農業部長陳駿季最愛吃「黑糖芭比」蓮霧。（圖／記者湯興漢攝）

長年深耕農業科技研究領域的陳駿季，任內也想建立一套即時反映市況的產銷資訊平台。他說，目前有很多類似平台放置在政府官網，但一般民眾不會去看，未來計畫整合相關資訊，開發出方便消費者使用的平台，從產地價、批發價到消費價，都清楚呈現，讓農民、業者、消費者隨時可上網查價，避免價格被操控，會優先從民生關注的品項，或產地易受極端氣候影響的作物開始建置。

被問到最喜歡吃的食物，讓平時作風嚴謹的陳駿季難得露出笑容。他說，自己喜歡蔬菜多一些，肉類比較常吃豬肉和雞肉，偶爾吃牛肉，至於水果則獨鐘有「蓮霧界LV」之稱的「黑糖芭比」，因為這是他擔任農業試驗所所長時命名的品種，因為外觀呈暗紅色，和芭比娃娃的膚色很像，甜度又高，因而命名為「黑糖芭比」。

 【延伸閱讀／ETtoday專訪新任農業部長陳駿季】
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