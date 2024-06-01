承認進口蛋處理有瑕疵　陳駿季：雞蛋全面洗選列施政重點

記者楊惠琪／台北報導

去年國內面臨史上最嚴重蛋荒，農業部啟動緊急專案進口雞蛋，卻引發合約爭議、食安問題與過期銷毀等風波，讓前部長陳吉仲為此下台。農業部長陳駿季接受《ETtoday新聞雲》專訪坦言，政策推動過程有瑕疵，透過蛋雞產業升級，未來不會再面臨大規模缺蛋，若真有缺口也由業者自行進口補足，並將把雞蛋全面洗選列為施政重點。

陳駿季坦言，去年3月雞蛋黑市猖獗，農業部為讓消費者在短時間、用平價的方式買到雞蛋，緊急委託中央畜產會辦理專案進口雞蛋業務，但因畜產會經驗不足，處理過程有瑕疵，尤其在從雞蛋變液蛋「實質轉型」的認定上，與衛福部認定不同，才會延伸原產地的改標爭議。

他說，儘管這些標示錯誤的雞蛋，沒有上市、並未影響到食安，仍被說是「毒蛋」，導致後來沒有業者敢幫忙洗選、沒人敢買，才會有5千多萬顆過期雞蛋要銷毀。

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▲農業部長陳駿季坦承進口蛋政策處理有瑕疵。（圖／記者湯興漢攝）

陳駿季表示，雖然過程有瑕疵，但進口蛋政策的確解決當下的問題，但如果再來一次，會更謹慎去處理每個環節。

此外，從這次蛋荒的經驗，最重要的是推動蛋雞產業升級，像是輔導農民加速老母雞汰換、提升禽場防疫能力，未來應該不會再重演去年大規模缺蛋情況，若真有缺口也會透過調降關稅的方式，由業者自行進口補足市場缺口。

陳駿季指出，未來會持續加速蛋雞產業升級，包括協助農民提升產蛋效率，基於動物福利考量，鼓勵農民在調節生產上，以汰換老母雞取代換羽模式。而從去年底至今，國內禽場累積有38件禽流感案例，只有4場是蛋雞場，顯見在農業部不斷宣導下，多數禽場已落實生物安全防護工作。

▲去年國內面臨史上最嚴重蛋荒。（圖／記者楊惠琪攝）

為了提升雞蛋品質並精準統計產量，陳駿季表示，將把雞蛋全面洗選列為施政重點，目前國內雞蛋洗選率將近6成，希望未來可以達到百分之百全面洗選，透過政策誘因，讓蛋雞場提供給包商、早餐店或餐飲業者的雞蛋可以先經過洗選，再提供給消費者食用。

談到近期蛋價連降，來到近兩年新低，蛋商賣壓沉重、蛋農大嘆血本無歸，但消費者仍喊無感「加蛋一樣+15元」。

陳駿季說，所有農產品都一樣，即便前端價格低，但從生產地到消費地，要經過很多物流、中間商，物價波動也必須考量進去，未來希望建置農業產銷大數據資料庫，讓所有產銷資訊更透明化，降低生產者與消費者間的資訊落差。

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