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表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

▲透過生態給付可讓民眾了解石虎就在自己的生活週遭。（圖／資料照片，林業保育署提供）

▲透過生態給付可讓民眾了解石虎就在自己的生活週遭。（圖／資料照片，林業保育署提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵在地居民參與石虎守護，南投縣政府持續針對瀕危物種及重要棲地提供生態服務給付，並公開表揚配合保育工作的農民和團體；縣府指出，從108年試辦方案開始，累計核發獎勵金已超過2500萬元，顯示南投縣民參與踴躍。

「石虎有你真好─2023年成果分享暨符合請領獎勵金表揚儀式」今天在縣府文化局圖書館7樓電影放映廳舉行，表揚112年度參加「生態服務給付方案」的136位農民、養禽戶和社區巡守隊；縣府農業處長蘇瑞祥、林業及自然保育署南投分署長李政賢、生物多樣性研究所組長張仕緯、集集鎮公所課長莊桂惠，以及三立電視台資深製作人暨主持人白心儀等人，都出席頒發奬狀和獎品。

縣府農業處表示，112年有166位農民申請參加「友善農地給付」，符合的農民有136位，面積約190公頃，並在其中58人的土地監測到石虎；另有符合獎勵造林或農糧署有機農業獎勵及補貼的農民申請架設自動相機，共在10人的土地監測到石虎，同時有10位養禽戶參加「自主通報給付」，在其中2戶場域監測到石虎。

此外，中寮、集集、竹山、草屯和水里等鄉鎮共有15個社區團體組成巡守隊，參加「巡護監測給付」，總共執行127次巡守、辦理17場石虎保育宣導活動，其中有10個社區的自動相機監測到石虎2次。

縣府農業處指出，近幾年透過執行團隊和各相關保育單位的積極宣導，有越來越多民眾實際協助石虎的通報和救援；在今年生態服務給付推動方案方面，「友善農地給付」和「巡護監測給付」已截止申請，尚有「自主通報給付」到12月31日前都可以參加；若發現疑似有石虎闖入禽舍，可以將相關事證拍照，通報縣府農業處。

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關鍵字：

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