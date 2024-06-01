最快9月「班班喝台奶」！紐乳0關稅襲台　農業部長專訪曝：4招迎戰

記者楊惠琪／台北報導

台紐經濟合作協定將在明年生效，屆時紐西蘭液態乳將可零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農產業。農業部長陳駿季接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，行政院已核定農業部提出的酪農產業升級計畫，將從四大面向著手降低衝擊，也爭取到供應國小學童每周喝2次國產乳的經費，希望最快113學年度、9月開學後實施。

台灣與紐西蘭於2013年簽署「台紐經濟合作協定」，逐年開放配額給紐西蘭進口乳來台，但從明年起，關稅將從每公斤14元降為零，讓本土酪農業者憂心生計受影響。陳駿季坦言，短時間內一定會有衝擊，但衝擊程度取決於我們準備的情況。

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▲農業部長陳駿季談紐西蘭進口乳零關稅來台因應策略。（圖／記者湯興漢攝）

陳駿季指出，為了從供給面帶動國產乳的需求，將積極推動國小學童營養午餐、綠色照顧站年長者免費乳品，在學童乳部分，預計每周供應2次，乳源部分，希望不是只有大廠，也能讓小農供應，活絡整體酪農產業。

陳駿季強調，並不是牛奶競爭力不夠就往學校推，其實牛奶鈣質對發育中的小孩很重要，希望國產牛奶的推動，也希望國小學童有更好的鈣質補充。

至於推動期程，原本已經跟教育部談妥，後來因520新政府交接暫時停擺，將與新任教育部長鄭英耀完成會銜程序後，盡快到行政院做專案報告，希望最快可以在113學年度（即今年9月）就上路。

陳駿季說明，行政院核定的酪農產業升級計畫有4大重點，首先在生產端部分，將提高乳牛的泌乳量，淘汰寡產的乳牛，增進乳牛的泌乳效率，可以減輕飼料等飼養成本，此外，目前國內泌乳量每年約48萬至49萬噸，合理的目標量應在43萬噸，目前約有5萬噸超產，讓價格不具競爭力，因此未來將調降目標生產量。

▲紐西蘭鮮乳進口將對台灣酪農將產生衝擊。（圖／記者林挺弘攝）



其次是進口乳與國產鮮乳的產品區隔，陳駿季指出，目前已設計「台灣鮮乳」標章，未來只有百分之百的國產鮮乳才可使用此標章；農業部也向衛福部提出申請，將可以保存1個月以上的進口乳，改名為「長效乳」或「長效鮮乳」，一旦通過後，將有助產品區隔，農業部也會加強行銷「低碳足跡」的台灣鮮乳。

陳駿季說，第3個措施就是增加國內乳製品的加工品項，除了鮮乳、保久乳外，也可以投入起司等加工乳品的開發，讓國產乳的產品更多樣化，也可減輕價格波動影響；最後就是針對乳牛淘汰後做成肉牛，如何提升屠宰衛生安全等措施，希望四大因應措施，不只減輕零關稅進口乳衝擊，更從根本提升本土酪農產業。

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