藍委「調高公糧收購價」挨批害農業倒退　陳駿季：非最好選項

▲農業部長陳駿季認為提高公糧收購價格並非最好的選項。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

目前國內公糧收購價格每公斤26元，已有13年沒調漲，國民黨團提案調高8元，每公斤增至34元。前農業部長陳吉仲昨在臉書發文批評，一口氣提高8元，將讓台灣農業發展嚴重倒退。農業部長陳駿季今表示，稻米保價收購只是穩定產銷的選項之一，但不一定是最好的選項，農業部已規劃稻米產業升級方案，待行政院核定後就會公布。

陳吉仲昨在臉書發文指出，國民黨立委以稻米生產成本增加為由，在立法院提案將公糧收購價格，從現行的計畫收購、輔導收購及餘糧收購每公斤26元、23元及21.6元，一口氣增加 8元，「這是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張，這是透過政治力嚴重干預專業的惡例。」

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陳駿季今赴立院經濟委員會報告業務並備詢，會前受訪時表示，尊重每個人對稻米政策的意見表達，立委提案提高的保價收購，只是一個選項，但不一定是最好的選項，農業部正積極規劃更好的方案，確保稻農收益，也能夠讓整個產業往前進步。

陳駿季指出，基於糧食安全考量，尤其我國是以米食為主的國家，稻米產銷平衡相當重要，稻米產銷升級計畫已在規劃中，待相關數據精算後，就會向行政院爭取經費，報院程序完成後，就會盡快對外公布。