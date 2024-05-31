大頭土地公踢鐵門要錢！正妹店員嚇求助　網歪樓：跳16蹲就給

▲民眾拍下一名穿土地公偶裝的人在門口 。（圖／翻攝臉書社團《仁武人大小事）。

記者吳奕靖／高雄報導

31日下午，一名扮成財神爺的人士在仁武區一家商店門口引起店員恐慌。該人士堅持要在店門口跳舞，但店員表示並不需要。然而，這名財神爺並未因此離開，反而持續在店門口逗留，讓店內的女店員感到不安，民眾把這件事PO在臉書社團，網友一面倒的要求「如果跳16蹲，就給了啦」。

據店員描述，這名財神爺的行為讓她們產生強烈恐慌感。她們擔心他會突然闖入店內，因此決定先將鐵門關上。然而，鐵門一關，財神爺卻開始用力踢鐵門，讓店員更加恐慌。該店員表示，她們對這位扮演財神爺的人士感到非常害怕，並希望有人能夠認出他。此事件讓店員們感到無助，並呼籲大眾如果認識該人士，能夠提供相關資訊。

不過仔細看看民眾拍下的照片，其實該人扮演的應該不是「財神爺」，而是土地公，同時民眾也在臉書發文，結果網友妙答說要這名土地公先跳16蹲，「如果能跳16蹲就給了啦」，還有網友說是要跳「大小姐」。另外也有網友共同經驗：「這種都不給錢就一直站在人家門口不走，上次還嚇哭朋友的小孩 他還是不走，有夠討人厭」、「笑到你發毛」。

派出所表示，店家並沒有報案，不過會主動了解是否需要協助，同時提醒民眾下次遇到這種情況，若是對方遲遲不離開時，可以打電話報警，因為這樣的行為已經觸犯社會秩序維護法第82條，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討教化不聽勸阻者，可以處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元罰鍰。