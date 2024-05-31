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高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

▲▼高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰開幕演出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

被譽為愛河端午龍舟前哨戰的2024高雄立式划槳邀請賽，將於6月1日到2日在愛河水域及228公園廣場登場，除兩天賽事外，還有啤酒暢飲、沙波夏日市集、樂團演出、市民體驗等周邊活動，高雄女神安芝儇也將現身一起同樂。

主辦單位運動發展局表示，賽事方面，6月1日及6月2日上午8點開始，在愛河水域中正橋至高雄橋段展開直道賽、繞標賽、接力賽、團體賽等精彩賽事。6月2日下午更是有看頭十足的公開男女100、200公尺直道賽決賽及去年首度增設的團體接力賽。

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運發局提及，安芝儇為應援選手，將於6月1日下午2點在228和平紀念公園廣場前，帶來開幕演出揭開賽事序幕，並首度挑戰立式划槳，體驗愛河特色水域活動。

▲▼高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲愛河端午龍舟前哨戰的2024高雄立式划槳邀請賽，將於6月1日到2日在愛河水域及228公園廣場登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外兩天皆有開設共6梯次SUP立式划槳及獨木舟體驗活動及港都愛河獨木舟SUP水域體驗營，親子可以共乘獨木舟、SUP，享受水域運動趣味。

活動兩日在228和平紀念公園上午11點到下午6點，皆有沙波夏日市集，彙集旗津海產、特色下午茶等高雄攤商，要讓民眾有吃又有玩，選手更可在檢錄時兌換選手市集餐券。

而下午2點半到4點在金車柏克金攤位也將可以打卡暢飲啤酒，此外在228和平紀念公園舞台也將有DJ秀、樂團表演輪流登場。

▲▼高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲活動兩日在228和平紀念公園上午11點到下午6點，皆有沙波夏日市集。（圖／記者賴文萱翻攝）

6月8日到10日，全台最多應援啦啦隊的2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華即將登場，除7支啦啦隊三天輪番登場為選手加油打氣，還有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，時隔4年的夜間龍舟也重磅回歸，高雄市政府運動發展局邀請民眾周末及端午連假來趟愛河看比賽。

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