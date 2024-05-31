獨／男子「站立」詭異溺斃校園泳池「意外」結案　救生員憂天價求償

▲一名58歲男子在校園游泳池溺水，送醫不治。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

詭異溺斃！南部某大學游泳池傳出溺斃案件，一名男子溺斃在校內泳池，不過被人發現時是「直立」在水中，並非溺斃時常見的漂浮在水面，雖然檢察官有要進行解剖，不過遭死者家屬拒絕，因此整起案件以意外結案。而當時擔任救生員的學生，也擔心家屬會向他們追究並索賠。

這起案件發生在5月15日早上8點多，58歲的李先生被發現溺斃在南部某大學的校內泳池，這個校內泳池是對外開放，而且58歲的李先生是這裡的常客，身體一向很硬朗，只是當時他直立在水中一動也不動，時間過了十幾分鐘，才讓其他人覺得奇怪，等到救生員發現異樣，接近查看時才發現李已經溺水，而且是「直立」在泳池中，不同於一般溺水案的漂浮狀，雖然救起送醫，但仍然無法挽回生命。

▲58歲李姓男子送醫不治（非當日送醫的派遣救護車）。（示意圖／記者吳世龍攝）

李姓男子在住院4天之後不治，警方依法向檢察官申請相驗，不過家屬向檢察官請求不解剖，因此以「意外」結案。

不過，現在卻傳出死者家屬有意向擔任救生員的學生求償600萬賠償，學生非常擔心，而且消息在學生之間傳開，人心惶惶，因為擔任救生員的學生只是賺取最低薪資，現在卻可能要面臨賠償。學生向《東森新媒體ETtoday》投訴，認為當天擔任救生員的同學真的很無辜，因為有發現死者溺斃情況，當下也跳下水盡全力搶救，救起之後送醫也有恢復生命跡象，只是結果不符合家屬期待，不該全部歸究於救生員。

針對此案，記者詢問轄區地檢署，主任檢察官回覆表示，檢警偵辦此案，請家屬思考2天後，家屬還是維持不解剖，檢察官因此根據現場監視器，以及法醫根據住院病歷資料所作出的專業判斷，才開立死亡證明以「意外」結案，並將遺體發還家屬順利辦完後事。

法界人士認為，檢察官當時有詢問家屬是否要提吿，不過家屬說不提告，若是現在又決定提告，主張學生有過失責任，這部分有待進一步舉證，沒有解剖恐對家屬不利，反而無法證明學生有過失，而且死者在泳池當中並沒有呼救動作，他每天都會去游泳，而且一向在游深水區，所以救生員恐怕比較難被認定有疏失。