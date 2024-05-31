台菜爆炒變鍋底！「狂一鍋」進軍高雄義享　6／1買1送1快衝

▲樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」進軍高雄義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

樂多多集團旗下的台式火鍋品牌「狂一鍋」，將經典台式小吃翻玩變成鍋底，每一鍋都有桌邊熱炒服務，甚至還有火焰秀，讓消費者爽嗑美食又能大飽眼福。「狂一鍋」6月即將進軍高雄義享時尚廣場，1日下午5點推出限量100組鍋物套餐買一送一！

「狂一鍋」不畏疫情，2022年大舉南下插旗高雄台鋁MLD生活廣場，據了解，該店業績在台鋁餐飲店面表現突出，深受不少消費者喜愛。樂多多集團持續計畫性展店，看好高雄餐飲消費潛力及義享時尚廣場富，有話題的強勢餐飲集客力，6月1日將正式插旗第14家直營店。

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▲▼狂一鍋主打台菜翻玩成火鍋湯底，每一鍋都有桌邊爆炒服務。（圖／記者許宥孺攝）

「狂一鍋」主打台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底相互結合，推出包含客家鹹湯圓、功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋等各式風味，套餐價只要389元起，全台價格一致。

而「狂一鍋」菜單中的另一亮點，則是以每天現炸獨家配方醃製排骨酥所製成的功夫排骨酥鍋，隨意搭配主餐肉品，口感更豐富，也是該品牌最暢銷的套餐。自2021年第一家門店開幕以來，光是排骨酥的總銷售量，堆疊起來就高達200座台北101大樓。

▲排骨酥最受消費者喜愛。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶「狂一鍋」於高雄義享時尚廣場5F開幕，6月1日下午5點即將開始試營運，當日推出限量100組的「全品項鍋物套餐買一送一」，每組用餐人數最多4位，以價格較高者計價。

另一方面，太平洋迎來黑鮪魚產季，饗賓餐旅旗下人氣buffet「饗饗」、「旭集」及「饗食天堂」高雄門市推出限時黑鮪魚吃到飽，喜愛的黑鮪魚的饕客可要好好把握。

▲黑鮪魚握壽司吃得到入口即化鮮甜黑鮪魚。（圖／饗賓餐旅提供）

即日起至6月11日期間，「饗食天堂」高雄三多店、高雄夢時代店於平日晚餐、假日午餐、假日晚餐限時推出「黑鮪魚赤身」，軟中帶有嚼勁的魚肉口感，每一口都超滿足，還吃得到「炙燒黑鮪魚赤身握壽司」。

「饗饗」、「旭集」也推出限定「黑鮪魚握壽司」、「炙燒黑鮪魚握壽司」，2款料理都能吃到入口即化的鮮甜黑鮪魚，即日起至6月11日於平假日晚餐、假日午餐限定登場。

▲「饗饗」、「旭集」及「饗食天堂」高雄門市推出黑鮪魚料理。（圖／饗賓餐旅提供）