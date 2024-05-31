多圖／韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜日前要求，朝野立委在31日行政院長施政報告時，不要再穿牛仔褲、球鞋，今日院會就有部分立委西裝筆挺出席，但藍綠白也都有立委「做自己」依舊穿牛仔褲、布鞋搭配西裝；不過藍委謝龍介則特別拿出訂製西裝來穿；有趣的是，韓國瑜巧遇一如往常西裝筆挺的鍾佳濱時，也忍不住大讚「帥啊！」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）



今日院會，不少立委都西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時，媒體也在旁詢問，會讓沒穿西裝的立委進來嗎？韓僅回應謝謝，簽到完成後，韓國瑜在轉角處遇到跟平常一樣整套西裝的綠委鍾佳濱，他也驚呼「今天穿得這麼帥！帥啊！」

謝龍介則是一襲灰色、合身西裝亮相，他受訪時表示，這是韓大哥（韓國瑜）交代的，也確實有道理，要表達對院長的尊重，迎接新政府有新氣象。對於這套新西裝，謝龍介介紹，這套大概兩萬多，算平價，是特製的，今天特別穿出來亮相。

然而，並非大家都遵守「韓式」規定，綠委范雲、李坤城、白委黃珊珊、藍委林思銘依舊穿牛仔褲搭配西裝；白委麥玉珍也穿著布鞋；藍委翁曉玲則是一襲深藍色洋裝。

對於服裝儀容規定，第一棒質詢的綠委吳思瑤先向韓國瑜表示，很抱歉沒有遵守服裝儀容規定，還是穿著習慣的白色球鞋，自己在教育文化委員會長期推動各級學校服裝儀容解禁，捍衛身體自主權、立委也是。

吳思瑤指出，自己作為台北時裝週催生者，台灣時尚是最強大國家軟實力，現在流行運動風，白球鞋、小白鞋是當代女性最舒適也能夠彰顯專業的打扮。

吳思瑤表示，立委來國會問政，不是來西餐廳用餐，自己是區域立委、每天要勤跑基層，因此必須穿球鞋，立委工作是專業問政、理性監督，若國會議事運作無法正常化，穿得再優雅、高貴都不是重點，也替多數立委表達這樣的立場。

▼國民黨立委林思銘今仍穿牛仔褲現身。（圖／記者陳煥丞攝）



▼卓榮泰赴立法院備詢-傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝，下同）

