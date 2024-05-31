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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

終於！藍綠立委曬「表決卡」回歸　各自反應曝光

▲民進黨立委林月琴秀出立法院表決卡外觀。（圖／翻攝自Facebook／林月琴）

▲民進黨立委林月琴秀出立法院表決卡外觀。（圖／翻攝自Facebook／林月琴）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院今（31日）召開院會，邀請行政院長卓榮泰施政報告並備詢，然而諸多委員發現，在審議「國會改革」相關法案時，因全採舉手表決，而沒有使用上的「表決卡」回歸了，不禁大呼「終於」！而民進黨立委林月琴也發文秀照片，指歷時兩週「被沒收」的表決卡終於重現，國民黨立委柯志恩則說，可以好好坐在位置上按表決器，回歸正常議事運作。

立法院院會表決雖以「記名表決」為主，不過，近來在審議「國會改革」相關法案時，卻改採「舉手表決」，讓藍綠雙方陣營互控是肇因於表決卡遭對方竊取，才無法如常「記名表決」，所以國民黨團才會為此提出「舉手表決」的替代方案，來應對議場抗議的混亂場面。

在28日「國會改革」相關法案的審議三讀後，今天在院會中，藍綠立委上午紛紛曬出「回歸的表決卡」，嗨喊「終於」！但從各自的心得文中，似乎也能窺見存在「一張表決卡各自表述」的情況。

國民黨立委柯志恩就提到，今天是行政院長卓榮泰的施政報告及總質詢，藍委們為呼應立法院長韓國瑜的國會禮儀，大家都著正裝，換下平常跑行程的牛仔褲和布鞋。

柯志恩接著強調，看到久違的表決卡，「終於可以好好坐在位置上按表決器，回歸正常的議事運作」。

▲國民黨立委柯志恩秀出立法院表決卡。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

▲國民黨立委柯志恩秀出立法院表決卡。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

民進黨立委林月琴則表示，「歷時兩週被沒收的表決卡重現，達到修惡法的目標後，終於將表決卡表決的權利還給我們，可以用表決卡表決」，並透露，表決卡的顏色換新從粉色換灰色。

民進黨立委郭昱晴也發文感慨「消失已久的表決卡終於出現了⋯⋯」，同時，她指出，「今天一開始，藍白又再次把我們多位委員提出的《兩岸人民關係條例》修正草案，還有其他一些修訂草案退回程序委員會了」。

▲民進黨立委郭昱晴秀出立法院表決卡。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

▲民進黨立委郭昱晴秀出立法院表決卡。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

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