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索命冤魂緊跟！他殺人搶手機後轉賣　監視器驚曝「恐怖身影牽牢牢」

▲▼監視器畫面顯示，被嫌犯謀殺的藍衣男子一路緊跟著嫌犯身旁。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲監視器畫面顯示，被嫌犯謀殺的藍衣男子一路緊跟在嫌犯身旁。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者葉睿涵／編譯

泰國最近發生了一起離奇的事件。一名蒙面男子在犯下謀殺案後，將受害者的手機帶到商場出售，不料監視器卻拍到，死者的鬼魂一直緊緊跟在嫌犯身後，為這起謀殺案添加了許多恐怖色彩，不過受害者鬼魂跟隨嫌犯一事暫時無法被證實。

據泰媒The Thaiger報導，這起謀殺案發生在暖武里（Nonthaburi）的一間公寓裡。事發當晚，受害者派桑（Paisan）將一名年輕男子帶回住處，不料派桑卻在不久後被發現死在自己房裡，而嫌犯則洗劫了派桑的房間和汽車，帶著2支iPhone逃走。

嫌犯將贓物帶到巴吞旺（Pathumwan）的一家手機行，將2支iPhone售出。起初，店員並不知曉這起謀殺案，也不清楚嫌犯和受害者的長相，不過她在交易過程注意到，一直有一名身著藍色衣服的男子尾隨在嫌犯身後，其他店員也同樣見到了這名行蹤詭異的男子。

不久後，店員們看到新聞報導，同時還在監視器畫面裡發現穿著藍衣服的受害者與嫌犯一同站在電梯裡，他們才意識到自己見到的藍衣男子已經去世。這項發現讓店員十分震驚，於是立即向警方通報此事。

目前，警方正持續對這起謀殺案和被盜手機的交易展開調查，而據稱被受害者鬼魂窮追不捨的嫌犯仍然在逃。警方敦促任何有相關線索的人挺身而出，以協助警方早日破案。派桑的朋友也表示他們希望嫌犯能盡快被繩之以法，還相信他的朋友即使在死後也在追蹤兇手。

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