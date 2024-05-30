泰2歲袋鼠逃脫　「馬路上狂奔」竟成最後一幕！30小時後陳屍水中

▲泰國清邁動物園2歲母袋鼠逃脫，搜索30小時後發現屍體。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國清邁29日上午一隻年約2歲半的母袋鼠從清邁動物園逃脫，一名男網友當天上午8時20分左右在臉書PO出目擊影片，畫面中袋鼠在山區的馬路上跳躍。動物園園方、獸醫團隊和國家公園工作人員搜索30小時後在一座瀑布附近發現袋鼠陳屍水中，該則影片也成為人們目睹牠身影的最後一幕。

據曼谷郵報、The Thaiger報導，這隻2歲6個月大的雌性紅大袋鼠（red kangaroo，又稱紅袋鼠、赤大袋鼠）於29日早上大約7時50分從清邁動物園（Chiang Mai Zoo）逃脫，當時飼養員正在清理澳洲區的籠子，同時為牠準備早餐，但這隻袋鼠出乎意料地朝籠門跳去。雖然工作人員試圖阻止，但據稱牠很快就越過動物園的門。

當天上午8時20分，袋鼠被人目擊出現在素帖山（Doi Suthep）一條馬路上，畫面經一名男網友拍攝傳上臉書，影片中還能看到有野狗對袋鼠吠叫，牠看起來相當驚慌，隨後進入了附近一個人類社區，動物園園方相當擔心牠遭到遊蕩犬咬傷。

▲2歲半母袋鼠在馬路上奔馳，不料竟成牠的最後身影。（圖／翻攝自Facebook）

園方及國家公園的護林員們獲報後開始以該地點為中心擴大搜索，並且動用了一架無人機協助，後來在一條小溪發現了袋鼠腳印和些微血跡，但搜索工作一度在晚間暫停，30日上午熟悉這隻袋鼠的獸醫團隊加入搜索行動。

▲袋鼠屍體在水中被發現。（圖／翻攝自Facebook）

然而，不幸的是，在搜索進行了30個小時後，園方於30日下午4時左右證實袋鼠已經死亡。園方表示，袋鼠屍體是在一處瀑布區發現的，死因尚未確定。警方認為，袋鼠有可能是從瀑布上不慎摔落撞傷後死亡。清邁動物園預計30日晚間召開記者會說明袋鼠死因，在這隻母袋鼠死亡之前，園區一共飼養著23隻袋鼠。