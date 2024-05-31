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屍體「高掛廣告看板」整夜！　泰男詭異吊死路邊

▲▼泰男屍體「高掛廣告看板」整夜！。（圖／翻攝自SiamRath）

▲死者的遺體掛在廣告看板上整夜，隔日上午才被人發現。（圖／翻攝自SiamRath）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名男子30日上午被發現吊死在路邊的一個廣告看板鐵架上，警方到場後確認，男子為一名卡車司機，而前一天則有人看見死者在事發現場附近徘徊。警方初步已排除他殺可能性。

根據SiamRath報導，泰國曼谷拉甲邦警方30日上午7時半左右接獲通報稱，在萊卡邦區的一條大馬路旁的廣告看板上有一名男子被掛在上面。警方到場後，男子已經明顯死亡。

經警方確認，死者為53歲的卡車司機，他身穿黑色上衣與深藍色牛仔褲，脖子被用皮帶掛在廣告看板上，目前初步排除他殺可能，懷疑是自殺身亡。

死者的朋友指出，他生前曾經抱怨遭到妻兒忽視。而29日晚間9時，他的朋友曾看到死者躺在自己的卡車旁，直到深夜都沒有離開現場。

另一名目擊民眾則指出，死者29日當天曾在一間雜貨店買酒，並在此獨自喝酒。

另一方面，洛坤府30日則有一名知名退休律師在自家豪宅內自轟身亡，當時他坐在木椅上，而妻子正準備外出，沒想到卻聽到槍聲，進屋查看後，丈夫已經全身癱軟。普吉島也發生類似案件，一名63歲美國籍男子29日被發現在飯店房間內上吊，而他的泰籍前女友則向警方透露，死者生前患有憂鬱症。

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