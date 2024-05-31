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端午連假蘇花再現車潮！南下北上高峰時段曝　行車攻略一次看

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年6月8日至6月10日止共3天為端午節連續假期，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊將湧現大量車潮，返鄉車流將於假期首日出現南下最大車潮，預估全日交通量約14,000輛次/日，當日首波車潮將自上午8時起湧現，壅塞情形預計將持續至中午12時以後緩解；北返車流則預估6 ／10將出現北上車流高峰，車潮將自下午1時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。

公路局表示，蘇花路廊蘇澳至崇德以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途用路人，行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩緊急空間；另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

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▲元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常。（ETtoday資料照片／記者王兆麟翻攝，下同）

▲端節連假行駛蘇花路廊最新行車攻略。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

端節連假行駛蘇花路廊最新行車攻略。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

端午節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段，開放大客車行駛蘇花改路肩緊急空間及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、6月8日：5時至17時（雙向）。
二、6月9日：7時至13時（雙向）。
三、6月10日：12時至18時（雙向）。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路局自6月7日0時起至6月10日24時止推出多項公共運輸疏運優惠措施；此外公路局於端午節連假期間更推出加碼優惠，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有在地有腳租車優惠，回程可再享有車票優惠，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，本項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

▲端節連假行駛蘇花路廊最新行車攻略。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

端節行駛蘇花路廊接駁客運優惠措施。

公路局提醒用路人，山區道路易受雨量、地震之影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

民眾可多利用「幸福公路」App，透過行動裝置接收最新省道即時路況。

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