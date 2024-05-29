蘇花下清水橋便橋優化完工！限速15公里　最新管制時段曝

▲蘇花下清水橋優化鋼便橋已完工，預計5 ／30起不限車種通行。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線下清水橋於0403地震後，經東區養護工程分局南澳工務段積極搶修鋼便橋，前於4月6日搶通供單線雙向開放小型車，接續辦理優化鋼便橋拓寬工程，目前鋼便拓寬及引道工程已完成，進行護欄施工作業中，預計5月30日開放大型車雙向通行，但限速15公里，不另限制車種，搶修團隊持續進行原橋位復建工程，預估今年底前完成。

恢復大型車通行初期，除下清水橋原橋位復建工程外，同時也進行多處邊坡修復工程及安全設施復建作業，和仁至崇德路段進行施工管制，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前（台9線154K+787），南端為崇德管制站（台9線166K+700）。

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優化鋼便橋通行後管制措施：

5月29日傍晚19時至5月30日上午6時維持夜間預警行封閉，上午6時~8時開放車輛通行（含大型車），8時開始施工管制。

每日上午8時至傍晚17時進行施工管制，傍晚17時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全天不管制。

放行時間：

上午10：00～10：20

中午12：00～13：00 （中午施工暫停，放行時間延長）

下午15：00～15：20各放行1次。

放行時段內到達管制點車輛，將全數放行，夜間及假日不管制通行，通行車輛回歸原管制車長12.2公尺以下車輛通行。

另台9丁線（64k+900～69k+100）路段邊坡仍處於不穩定狀態持續落石及台9丁線65k+500（和仁火車站）土石流路段，為維護用路人安全，車輛請行駛台9線蘇花改仁水隧道（仁水隧道開放通車初期，即規劃有快、慢車道，機慢車可通行)，原行駛台9丁線和仁至大清水路段之管制大貨車（車長12.2公尺以下之超尺度、動力機械、載運危險物品車輛）及行人，一律通行台9線蘇花改仁水隧道路段。

公路局呼籲，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。