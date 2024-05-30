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這周六若補班「端午節就放4天」　他激喊：提前返鄉！全場炸鍋

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO認為，這周補班的話，等於下周就可連休4天。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就是端午3天連假，許多人都已經安排出遊！不過一名網友主張，如果這周六補班的話，挪到下周五放假，這樣大家周四就能提前返鄉，同時他也不禁抱怨，雖然也可用特休來放，但「主管還不一定准假...可憐哪！」該文曝光後，反而引爆全場怒火，「今年不補班了也要被靠北，真的是刁民！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，如果這周六是「補班日」的話，那麼下周四打卡下班後，大家就可以提前返鄉過端午節。

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原PO也提到，家族團聚對老人家是一件溫馨快樂的事，「能三代、五代同堂的機會，聚一次就少一次。」

雖然說可以用特休去放連假，但原PO感嘆，現實中要請假並非容易事，「想多陪長輩的人就要犧牲自己的特休、年假，主管還不一定准假...可憐哪！」

該文曝光後，反而惹怒全場網友，「主管不准假是你的事，為了你要回鄉，還要我們犧牲星期六出來上班？」「大家都要配合你的行程喔」、「主管不准假，你不會翻桌喔」、「去年補班也被靠腰一直補班，今年不補班了也要被靠北，真的是刁民」、「乾脆辭職比較簡單啊」、「笑死！打死我也不要再補班，想請假自己不會用自己的假喔，還是你根本沒假可以請？可憐啊」、「確定都是回家看長輩嗎？我同事是請假出國呢」、「有三天不是應該就要偷笑了嗎？有心一天也可以回去陪長輩，補班連放也被罵，不補班也被罵，建議你直接離職回去陪伴長輩最有孝心」。

由於去（2023）年有6個補班日，引起民怨撻伐，紛紛主張寧願用特休來放連假，也不願強迫補班，到了連假面臨景點人擠人的情況，因此今年只有一個補班日。

關於下周端午節（6月8日至6月10日）一口氣放3天後，下半年就沒有連假了，中秋節（9月17日）與雙十節都採單日放假，上班族想連休的話，需請特休1天就能爽休4天。

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