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端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

▲▼航港局視察屏東東港旅運中心。（圖／航港局提供）

▲航港局視察屏東東港旅運中心。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

因應端午連假，航港局將於6月7日至6月11日啟動海運交通疏運計畫，台灣本島與離島間9條航線，總計開航1129航次，預估提供25萬3710人次運能，較去年增加1.38倍；至金馬小三通4條航線，預計開航130個航次、提供3萬3140人次運能，目前訂位約4成多。

航港局航務組長賴炳榮表示，目前訂位率約6至7成，仍要看端午連假前的最後一周天候狀況，端午航線比較屬於出遊性質，小琉球及綠島蘭嶼、澎湖比較熱門，過去連假平均載客率約4成5至5成。

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他說，各航線熱門時間點不同，如蘭嶼、綠島旅客偏好周六去、收假日周一回；馬祖則是周五晚間去、周一上午回，小三通航線目前訂位僅3、4成，還有不少空位可供民眾選擇。

▲▼航港局派員登天王星輪執行船舶安全督檢。（圖／航港局提供）

▲航港局派員登天王星輪執行船舶安全督檢。（圖／航港局提供）

為保障連假疏運期間旅運安全，航港局已在5月22日起連3日赴馬祖福澳港、金門水頭碼頭、屏東東港、塩埔漁港及台東富岡漁港等場站辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運聯合督檢作業」，若有查核疏失將前往複查，在連假前3天確保完成。

航港局指出，此次查核內容包括載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，以及海運客運場站「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務、班次時刻表及票價表中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」等項目。

航港局表示，疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客船航行，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，也將於官網即時公告航班開停航資訊，提醒民眾留意。

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