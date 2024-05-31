響應「舊鞋救命」募集活動　黃偉哲呼籲大家一起將愛心送往非洲

▲台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會於31日至6月2日合辦募集活動，預計募集1萬雙鞋子、2萬件舊衣及1萬個包包等物資送往非洲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



響應國際援助行動，台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會於31日至6月2日合辦募集活動，預計募集1萬雙鞋子、2萬件舊衣及1萬個包包等物資送往非洲。

市長黃偉哲31日到場關心並感謝近800位志工協助整理物資的辛勞，也呼籲市民朋友發揮惜物愛物精神，一起響應「舊鞋救命」募集活動，共同將愛心送往非洲。

黃偉哲表示，世界上有些地方居民沒有鞋子、衣服穿，將造成公共衛生及身體健康很大威脅，尤其打赤腳時很多疾病會經由腳部傳入身體，感謝基金會發揮愛心募集，把堪用物資經志工整理後送到非洲，但這項工作需要耗費大量人工時間，提醒市民朋友如果有意捐贈，可先將衣物或鞋子清潔整理過後再送來，減少志工負擔。

黃偉哲也強調，市府特別購買大型貨櫃並畫上台南400意象，希望在台南400年不只是歡慶，也匯集愛心，將裝載著市民愛心物資運至非洲偏鄉，讓台南與世界接軌。貨櫃卸下物資後，將依當地需求改裝成教室、診所、教會或社區關懷點等公共設施，永存於當地使用。





台南市環保局表示，舊鞋救命台南場活動由31日開始至6月2日，預計募集1萬雙品質堪用且具包覆性的鞋子、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸的包包。物資僅能親送不收郵寄包裹，預計減少約27公噸廢棄物產生，同時援助非洲孩童及人民有鞋可穿，免受沙蚤之苦。

5月31日至6月2日每天上午10時至下午3時在安平安億停車場收受物資，歡迎市民整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等三大類，於活動時間內親送至現場捐贈，一起送愛到非洲。