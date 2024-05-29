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雲林驛起響愛公益募資陷困境　盼匯集社會愛心認募攤位+園遊券

▲虎尾驛發起「驛起響愛公益園遊會」，邀請愛心民眾認購愛心攤位及園遊卷，一起守護弱勢族群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾驛發起「驛起響愛公益園遊會」，邀請愛心民眾認購愛心攤位及園遊券，一起守護弱勢族群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

驛起響愛公益園遊會持續辦理第11年，用愛串起大家的關見證大家堅持做公益的決心和毅力。虎尾鎮長林嘉弘、黃美瑤議員、驛起響愛協會理事長吳麗春及現場貴賓一起將象徵「愛的串連」的九宮格圖卡串起，邀請愛心民眾，認購愛心攤位、園遊劵，驛起響愛1+1，盼籌措100萬元及愛心攤位。

「2024驛起響愛公益園遊會」由虎尾驛發起，匯集社會有愛有行動力的夥伴將於在6月8日在虎尾的安慶國小熱鬧舉行。驛起響愛協會理事長吳麗春表示，園遊會收益將提供若瑟醫院長期照顧基金及雲林家扶中心，盼邀集善心民眾一起認購攤位，每攤3000元、認購園遊劵每張100元。

虎尾鎮長林嘉弘表示，感謝愛心店家、廠商加入驛起響愛的公益行動，特別感謝成達國際食品蔡成達總經理11年來從不缺席，歷年來成功結合無數有形無形的資源。然今年大環境的不景氣與通貨膨脹下，除了廣邀歷年來響應的夥伴，期待能有更多社會愛心一起投入，暖助育幼院、照顧發展遲緩兒、獨居老人的慈善團體、或是支持長期照顧身心障礙等弱勢族群的機構。

▲虎尾驛發起「驛起響愛公益園遊會」，邀請愛心民眾認購愛心攤位及園遊卷，一起守護弱勢族群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾驛發起「驛起響愛公益園遊會」，邀請愛心民眾認購愛心攤位及園遊券，一起守護弱勢族群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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