台南將全面開放「機車直接左轉」！黃偉哲：年底達成目標

▲台南是全台首個試辦取消兩段式左轉的縣市。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市自去年10月開始，陸續在部分路段開放機車直接左轉，並預計於今年底全面開放。台南市長黃偉哲今（30）日在台南市議會答詢時表示，根據執行成效及民眾反映情況，將以年底全面開放為目標。此項政策的全面實施，將解決台南市長期以來的交通疑難雜症。

根據台南市府交通局的說明，去年10月28日起，已經在中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區等10個行政區的16條路段開放機車直接左轉。預計將在今年底一次性全面開放尚待開放的36條路段。

另外，若開放前路段上有路面更新工程，則既有的「禁行機慢車」標字將不再繪設，並預計在年底前完成相關標線、標誌的調整。至於其他行政區及公路局權管的省道路段，則將逐步展開盤點工作。

▲台南市長黃偉哲。

然而，市議員朱正軒指出，雖然目前圓環已開放機車直行，但左轉仍需停3次紅燈。對此，交通局回應，因道路空間不足，尚無法劃設待轉區，但他們計劃在後續的路平工程中調整分隔島後，將會劃設待轉區以改善這個問題。

另一方面，朱正軒也對於市府推動「人本交通」的理念表示肯定，但他提到，現行的工程能量不足，導致號誌及標線調整的進度遲滯，建議市府交通局成立工程大隊，並要求市府成立跨局處專案辦公室，以確保交通平權及人本交通的推展。

黃偉哲對此表示，市府將面對人事員額控管等問題，後續將研議機關預算統合規劃。交通局長王銘德也承諾將持續推動人本交通，並向人事單位爭取成立專責單位。

至於取消機車強制兩段式左轉的政策，實施後的統計數據顯示，試辦期間的機車事故件數比試辦前明顯降低，證明試辦不強制兩段式左轉對於交通環境改善帶來正面效益。黃偉哲表示，該政策的全面實施將視實際執行成效及民眾反映情況，並以年底前為目標。