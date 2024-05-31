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社會 社會焦點 保障人權

偷賣房產公司股票「募千萬美金」　美商集團創辦人100萬交保

▲▼美商建高集團非法募股《證交法》案，創辦人陳銘達。（圖／記者劉昌松攝）

▲美商建高集團創辦人陳銘達涉非法募股，訊後交保100萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

專營房地產投資的美商建高集團創辦人陳銘達，涉嫌未經主管機關申報許可，在台募集投資人購買多間房產公司股票，20年來募得美金1000多萬元，涉嫌違反《證券交易法》未經許可募集有價證券罪嫌，台北地檢署30日指揮調查局搜索6處約談後，諭令陳銘達交保100萬元，台灣分公司負責人周子廸交保80萬元。

根據建高集團公司網站，建高公司創立於1991年，是一間華人主導的美國房地產金融服務公司，從事房地產私募基金管理與房地產營運公司股權投資，2022年6月30日剛結束「環太平洋房產19有限責任公司(PRP19)」的募資。而根據經濟部網站資料，美商建高控股公司在台營運資金僅有50萬元。

▲▼美商建高集團非法募股《證交法》案，台灣分公司負責人周子廸。（圖／記者劉昌松攝）

▲美商建高台灣分公司負責人周子廸。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，建高集團在台以投資環太平洋房地產基金的名義，看似一般的金融投資行為，但其實是在販售一系列環太平洋房產有限責任公司的股票，投資人只要出資10萬美金為一個單位，可成為公司股東，靠公司配息年獲利達11%。

北檢檢察官郭建鈺懷疑，建高集團涉嫌觸犯《證交法》未經許可募集有價證券罪，估計從2004年到2023年間，已募集超過美金1000萬元，昨天(30日)指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索並約談陳銘達與周子廸2人到案。

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