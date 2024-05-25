飛行中亂流難料！空姐曝「做好這3招」不用1分鐘就可保命

▲新航日前遭遇的致命亂流讓不少人開始害怕搭機，但空服員指出，乘客只要做好3點就能自保。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空一架班機21日在高空遭遇激烈亂流後驟降，造成1人死亡、逾百人受傷。這起意外讓許多人對搭機開始感到焦慮，擔憂自己也可能遇到類似狀況，不過一名空服員指出，亂流雖然不可避免，但只要做到以下3點，就可以大幅減少在亂流中遇到危險，保護自身安全。

《太陽報》空服員旅遊專欄23日發文指出，在飛行中遇到亂流是非常普遍的現象，但如果沒有做好充分準備，可能會帶來嚴重危險。他們建議，無論安全帶警示燈是否亮起，乘客都應在飛行途中隨時緊繫安全帶，因為亂流會在任何時候隨時到來，而它導致人們從座位被拋向天花板或撞向其他人的風險，比讓飛機墜毀來得更高。

其次，雖然機艙座椅不太舒服，但乘客們在航程中，除非確實有必要起身去洗手間，或在走道上伸展活動四肢以防範經濟艙症候群，否則最好盡量坐在座位上，以免突如其來的亂流讓人跌倒，或是被外力甩飛。空服員建議，乘客可以在長途航班中透過機上娛樂節目打發時間，以提高安全性。

最後，乘客必須確保隨身物品全部妥善存放於頭頂置物櫃或前座椅下方等艙內安全位置，以免行李在飛機遇上亂流時四處飛散，造成不必要的傷害。空服員指出，雖然上述3項簡單的措施「花不到1分鐘的時間」，卻能顯著提高飛行安全，防止自身與他人在亂流過程受傷。