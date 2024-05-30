日月潭遊船廢氣好臭...2柴油船舶加裝濾煙器　粒狀汙染物大減9成3

▲南投縣環保局於今年度試辦推動日月潭柴油船舶加裝空氣污染防治設備（濾煙器）計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭為南投縣的重要地標和世界著名旅遊勝地，為提升空氣品質，優化旅遊環境，縣府環保局已於112年11月1日正式公告為空氣品質維護區，並於今年度試辦推動日月潭柴油船舶加裝空氣污染防制設備（濾煙器）計畫，以維護當地空氣品質。

縣府環保局表示，由於日月潭遊客眾多，各種觀光柴油船舶使用頻率高，遊客也常抱怨遊艇排放廢氣、影響觀光品質；目前依據上述計畫，嘗試在2艘觀光船舶裝設濾煙器，在維運上非常順利，相關的操作資訊都會納在下一期評估計畫中。

環保局長李易書說明，2艘示範柴油船舶加裝濾煙器後，各自經排煙檢測結果顯示，粒狀物（PM）減量百分比分別為96.1%與91.1%，平均減量效率為93.6%；而碳氫化合物（HC）與一氧化碳（CO）平均減量效率分別為25.6%與81.7%，確實能有效降低空氣污染物濃度排出，改善柴油遊艇排煙的問題。

環保局指出，希望藉此鼓勵使用柴油為燃料之遊艇業者加裝濾煙器，降低觀光船舶排放空氣污染物，給予遊客更佳的旅遊體驗並保護健康，更維護本縣空氣品質，達到環境永續之目的。