夏日炎炎正好度假避暑　日月潭涵碧樓推「茶韻之旅」住房專案

▲日月潭涵碧樓的無邊際泳池，猶如置身在日月潭中游泳。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立夏過後天氣逐漸炎熱，日月潭涵碧樓推出「涵碧茶香．香茗美饌」茶韻之旅住房專案，以多款香茗入菜，讓賓客徜徉在湖光山色中，品味極致「茶香」的六感體驗，而夏日限定的「茶韻芳療SPA」也能撫慰溽暑中的疲憊身心，享受最舒心快意的夏日時光。

涵碧樓表示，距離平地海拔高度達748公尺的日月潭是台灣最佳避暑聖地，也是台灣重要的茶區之一，更是紅茶研發重鎮，台灣所產紅茶屬世界三大名茶之一；「茶韻之旅」嚴選多種茗茶融入不同的料理中，打造華麗驚喜的茶餐饗宴，也能品味專屬台灣茶文化的深厚底蘊。

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▲▼高山烏龍蒸時鮮和海老天婦羅佐抹茶奶蓋。（圖／日月潭涵碧樓提供）

如湖光軒中餐廳主廚將阿薩姆紅茶揉和海膽醬，推出「茗香海膽焗龍蝦」，以及將口感鮮明溫潤的青烏龍與鮮魚同蒸成為「高山烏龍蒸時鮮」，並以含有多種抗發炎成分、有「植物黃金」美譽的苦茶油炒出古早懷舊味十足的「草嶺茶油蛋炒飯」。

▲草嶺茶油蛋炒飯。（圖／日月潭涵碧樓提供）

東方餐廳主廚則以法式料理為基礎，端出「茶燻桂丁雞肝醬」桂花馬卡龍，以及用台灣夏季盛產食材絲瓜做成絲瓜蛤蜊湯，再搭配干貝鮮鹹和金萱綠油，帶有淡淡茶香、口感清爽；「七日熟成櫻桃鴨胸」則將鴨胸熟成七日後，利用本身酵素軟化肉的纖維，再佐以普洱茶巧克力醬汁。

九重花間日本餐廳則推出「海老天婦羅佐抹茶奶蓋」，將鮮奶油加入海鹽，與日本柚子汁攪打成奶蓋，最後撒上具消暑功效的抹茶粉，用於炸好的海老天婦羅；主廚也將帶有果香的紅玉紅茶做成紅茶凍，再搭配紫蘇梅風味的冰沙，佐以夏季盛產的愛文芒果，推出帶有芒果香氣的梅香茶凍。

▲日月潭涵碧樓推出「涵碧茶香．香茗美饌」茶韻之旅住房專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓指出，洽訂「涵碧茶香．香茗美饌」茶韻之旅住房專案，即可盡覽日月潭夢幻頂級美景、體驗該飯店全台最寬廣的泳池和「一步一景」的設計；訂購專案住客除可在涵碧樓悠閒享用早餐，還可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳三大餐廳提供的中式、西式、日式特製晚間茶套餐乙次，盡享涼夏品味茶香風韻與驚喜，詳情可撥打訂房專線049-285 6888洽詢。