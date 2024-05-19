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玉山星空音樂會6／15首登日月潭　5／20中午開放網路索票

▲台灣原聲童聲合唱團快閃高鐵臺中站，為將在6月15日登場的玉山星空音樂會代言。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲台灣原聲童聲合唱團快閃高鐵臺中站，為將在6月15日登場的玉山星空音樂會代言。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

第十一屆玉山星空音樂會將於今年6月15日安排「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」活動，並由來自玉山的天籟之音「台灣原聲童聲合唱團」於日前高鐵台中站快閃代言，以純淨合諧的歌聲演唱多首著名歌曲，吸引許多路過旅客駐留腳步欣賞、聆聽。

台灣原聲童聲合唱團於18日在熙來攘往的高鐵台中站大廳，搭配站方「『藝』起來高鐵」活動帶來表演，宣布玉山星空音樂會將攜手日月潭國家風景區管理處，於6月15日的周六夜晚在日月潭向山遊客中心草坪區為國人共同打造音樂盛宴；高鐵台中站長毛家鵬表示，感謝原住民部落孩子們用純真、嘹亮的歌聲，帶給旅客滿滿的驚喜與感動。

▲台灣原聲童聲合唱團快閃高鐵臺中站，為將在6月15日登場的玉山星空音樂會代言。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，為整合行銷日月潭週邊觀光遊憩資源，除發揮日月潭自身所具之優美景觀、生態、人文優勢，也進一步規劃四季創意亮點活動，今年首次與社團法人台灣原聲教育協會合辦「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」，邀請台灣原聲童聲合唱團、原聲打擊樂團，及自「音樂之都」維也納遠道而來的男中音Panajotis Pratsos、馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska共同演出，以大型戶外音樂藝文表演作為日月潭夏日活動，吸引遊客前來觀光旅遊。

▲台灣原聲童聲合唱團快閃高鐵臺中站，為將在6月15日登場的玉山星空音樂會代言。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

台灣原聲教育協會創辦人馬彼得校長表示，該協會以培育部落典範菁英、「讓世界聽見玉山唱歌」為願景，合唱團團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，原聲國際學院國中小部校區經尋覓15年後，去年9月1日落腳於日月潭風景區之特色遊學中心，也因此機緣受日管處邀請、共同籌辦今年的玉山星空音樂會。

日管處長簡慶發表示，活動現場也將配合交通部觀光署「2024台灣仲夏節」，設有在地清涼茶飲與咖啡攤位市集，以及趣味寫真巴士，歡迎國內外遊客屆時一起來趟日月潭音樂小旅行；本活動將採網路索票、現場領取實體票券，網路索票時間自5月20日中午12點開始，現場還為無法取得票券的樂迷安排自由入座區。

詳細活動資訊，請上相關網站查詢：
https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw
https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW
https://voxnativa.org/news
https://www.facebook.com/VoxNativaTaiwan

網路索票表單連結：
台灣原聲教育協會官網 https://voxnativa.org/news
台灣原聲教育協會臉書 https://www.facebook.com/VoxNativaTaiwan

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