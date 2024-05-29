九蛙疊像快「滅頂」！鋒面大雨降在集水區　日月潭水位豐盈

▲九蛙疊像只剩一蛙露出水面，吸引遊客打傘觀賞。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube頻道直播，下同）

記者高堂堯／南投報導

鋒面連日帶來可觀雨量，讓日月潭水位維持豐盈狀態，著名景點九蛙疊像也呈即將「滅頂」之勢；日月潭水庫管理單位大觀電廠指出，因這波雨勢下在集水區，故能持續挹注水量，除了抽蓄發電，潭中也設有溢流井調節蓄水量，不會出現潭水滿溢或被迫洩洪的情形。

根據水利署防災資訊服務網監控資料，日月潭水庫昨天累積降雨量達76.5毫米，至今天7時有效蓄水量達97.9%的12681.7萬噸；水庫水位748.15公尺，九蛙疊像也剩下「一隻半」還能浮出水面，即使天候不穩定，一早仍吸引遊客打著雨傘前去欣賞九蛙水中悠游。

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大觀電廠說明，日月潭水庫主要水源是由上游的武界壩引入濁水溪溪水，上游的集水區近期獲大量降雨，屬水庫上池的霧社水庫水位高漲，日月潭水位也得以連續一周維持在748.15公尺左右，已距滿水位748.48公尺和九蛙滅頂不遠；日月潭國家風景區管理處也歡迎遊客前往水蛙頭步道和觀景台，與九蛙合影打卡，或到潭區13條步道散步，體驗日月潭之美。

大觀電廠預估，日月潭水庫6月分進水量還會再增加，而儲水除配合水利署中水分署調度發電，水社壩附近的溢流井也將發揮功用，讓水庫蓄水不至於爆量、需要洩洪，加上下游春耕農用水已進入第二波高峰期，以及即將到來的夏季用水量向來甚鉅，台電仍呼籲民眾節約用水。