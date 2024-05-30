日月潭空維區一階稽查取締　大型柴油車今年前3月開罰1080件

▲日月潭空維區目前僅稽查取締違規的大型柴油車，圖為集集警分局去年於水里鄉市區執行「環、警、監」及砂石車聯合稽查。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

日月潭自去（112）年11月公告為南投縣縣第一個空品維護區，南投縣環保局指出，今年元旦起已將該空維區的遊覽車及大貨車等大型柴油車列為第一階段稽查取締對象，1至3月共開罰1080件，機車及小型柴油車輛則尚未納入稽查，並呼籲車主定期檢驗、保持合格，盼藉此維護日月潭區好空氣。

縣議會28日定期會縣政總質詢中，縣議員謝明謀、陳淑惠關心日月潭空品維護區車輛排放取締議題，包括大型柴油工程車輛進入日月潭區作業被開罰的情形；縣長許淑華答詢表示，呼應政府政策及世界環保趨勢，全國目前共設有約50多處空維區；日月潭是國際級風景區，也是國家重點宣傳的門面，因此劃設空維區。

許淑華強調，柴油車按規定須定期檢測廢氣排放，日月潭空維區劃設後，縣府會依照空氣品質維護區移動污染源管制措施與中央同步以科技執法方式進行稽查取締；而多為柴油車的大型工程車輛業者反映，大多為配合政府工程施工需求而開進空維區，許淑華表示為使公共工程能順利進行，會請環保局研議緩衝措施，對於當地民眾非工程需要而進入空維區情形，也會進行檢討。

環保局長李易書表示，去年在民眾不斷陳情下而給予1個月違規不罰的輔導期，直至今年1月1日起才執行第一階段的移動汙染源管制措施，在潭區多處路口設有監視裝備，對2年以上車齡或未能通過合格廢氣檢驗的違規大型柴油車輛開出罰單，依《空汙法》規定可處汽機車所有人或使用人500元至6萬元不等罰款，並限期改善，可持續開罰；經與監理單位取得連線驗車資料後，統計今年至3月底截止，1月份開罰433件、2月497件、3月150件。

李局長也指出，出廠滿2年之柴油車，若未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄，及出廠滿5年之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格，一律禁止進入日月潭對外聯繫的環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線），違者將透過車牌辨識科技系統予以告發，未來也將研議針對機車及小型柴油車展開第二階段執法。

許淑華也提醒車主，每個月不定期於日月潭中興停車場附近設置柴油車行動檢測站，提供免費柴油車排煙檢測服務，時間為當日上午9點半至11點半及下午1點半至3點半期間；另1至4期柴油車廢氣排放對環境影響大，且柴油車排放標準已實施6期環保標準，建議儘早汰換，同時建請中央能再度給予大客車等大型柴油車汰舊補助，鼓勵車主汰舊換新。