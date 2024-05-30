　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

日月潭空維區一階稽查取締　大型柴油車今年前3月開罰1080件

▲日月潭空維區目前僅稽查取締違規的大型柴油車，圖為集集警分局去年於水里鄉市區執行「環、警、監」及砂石車聯合稽查。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲日月潭空維區目前僅稽查取締違規的大型柴油車，圖為集集警分局去年於水里鄉市區執行「環、警、監」及砂石車聯合稽查。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

日月潭自去（112）年11月公告為南投縣縣第一個空品維護區，南投縣環保局指出，今年元旦起已將該空維區的遊覽車及大貨車等大型柴油車列為第一階段稽查取締對象，1至3月共開罰1080件，機車及小型柴油車輛則尚未納入稽查，並呼籲車主定期檢驗、保持合格，盼藉此維護日月潭區好空氣。

縣議會28日定期會縣政總質詢中，縣議員謝明謀、陳淑惠關心日月潭空品維護區車輛排放取締議題，包括大型柴油工程車輛進入日月潭區作業被開罰的情形；縣長許淑華答詢表示，呼應政府政策及世界環保趨勢，全國目前共設有約50多處空維區；日月潭是國際級風景區，也是國家重點宣傳的門面，因此劃設空維區。

許淑華強調，柴油車按規定須定期檢測廢氣排放，日月潭空維區劃設後，縣府會依照空氣品質維護區移動污染源管制措施與中央同步以科技執法方式進行稽查取締；而多為柴油車的大型工程車輛業者反映，大多為配合政府工程施工需求而開進空維區，許淑華表示為使公共工程能順利進行，會請環保局研議緩衝措施，對於當地民眾非工程需要而進入空維區情形，也會進行檢討。

環保局長李易書表示，去年在民眾不斷陳情下而給予1個月違規不罰的輔導期，直至今年1月1日起才執行第一階段的移動汙染源管制措施，在潭區多處路口設有監視裝備，對2年以上車齡或未能通過合格廢氣檢驗的違規大型柴油車輛開出罰單，依《空汙法》規定可處汽機車所有人或使用人500元至6萬元不等罰款，並限期改善，可持續開罰；經與監理單位取得連線驗車資料後，統計今年至3月底截止，1月份開罰433件、2月497件、3月150件。

李局長也指出，出廠滿2年之柴油車，若未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄，及出廠滿5年之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格，一律禁止進入日月潭對外聯繫的環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線），違者將透過車牌辨識科技系統予以告發，未來也將研議針對機車及小型柴油車展開第二階段執法。

許淑華也提醒車主，每個月不定期於日月潭中興停車場附近設置柴油車行動檢測站，提供免費柴油車排煙檢測服務，時間為當日上午9點半至11點半及下午1點半至3點半期間；另1至4期柴油車廢氣排放對環境影響大，且柴油車排放標準已實施6期環保標準，建議儘早汰換，同時建請中央能再度給予大客車等大型柴油車汰舊補助，鼓勵車主汰舊換新。

ET快訊
快訊／炎亞綸獲緩刑　首度發聲
球賽還在打「收到對方球員私訊」！梓梓傻：有時間滑IG
快訊／旅日注意！Suica西瓜卡App大當機　無法儲值、買票
北韓屎攻「糞便氣球」分析出爐！　滿滿一包成分曝光
社子島毒蛇亂竄！翻箱倒櫃抓蛇影片曝　驚見超毒雨傘節
快訊／魔獸回來了！　加盟台灣新球隊
LIVE／社子島大量蛇入侵！眼鏡蛇竄民宅2天3條　炎亞綸判刑
英勇高中生6度衝火場！　背出人後嗆昏倒地
將提修憲！黃國昌：年花10億監察院　已成「典型廢物院」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午佳節飄粽香　南消二大救護宣導保平安

南消一大後壁分隊辦居家安全診斷　民眾、里長都說讚

3人即可到消防隊學習急救技術　南消各分隊開設急救學習站

全勝晉級決賽　水里國小女足勇奪全國少年盃6年級組冠軍

全國身心障礙運動會落幕！花蓮奪8金6銀4銅　田徑表現最亮眼

小客車紅燈左轉拒攔查！屏東警線上圍捕抓人　當場抄出毒品

日月潭空維區一階稽查取締　大型柴油車今年前3月開罰1080件

台塩生技x台南大學攜手關懷樂齡長輩　創造社區共好！

私人宮廟突起火！　學甲警1小時內查獲縱火犯嫌

強化防災應變　消防署與南消合辦協勤民力資訊智慧管理系統教育訓練

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

端午佳節飄粽香　南消二大救護宣導保平安

南消一大後壁分隊辦居家安全診斷　民眾、里長都說讚

3人即可到消防隊學習急救技術　南消各分隊開設急救學習站

全勝晉級決賽　水里國小女足勇奪全國少年盃6年級組冠軍

全國身心障礙運動會落幕！花蓮奪8金6銀4銅　田徑表現最亮眼

小客車紅燈左轉拒攔查！屏東警線上圍捕抓人　當場抄出毒品

日月潭空維區一階稽查取締　大型柴油車今年前3月開罰1080件

台塩生技x台南大學攜手關懷樂齡長輩　創造社區共好！

私人宮廟突起火！　學甲警1小時內查獲縱火犯嫌

強化防災應變　消防署與南消合辦協勤民力資訊智慧管理系統教育訓練

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

6年前走進張忠謀辦公室！劉德音親揭台積電走向世界「關鍵戰役」

涉偷拍、散佈未成年性愛片！ 炎亞綸獲緩刑首度發聲了

香港民主派47人初選案　14人顛覆國家政權罪名成立

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

舉北韓長期監控人民為例　藍要賴清德講清楚「王義川分析事件」

味全龍本周大巨蛋3連戰加開周六內野座位　台北市民預購半票

夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

地方熱門新聞

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

騎士檢查胎壓「被收10元」竟留1星負評

必比登名店「陳明統爌肉飯」酸菜防腐劑超標3倍

曾之婕曝台南古都美名黯然失色

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

瑞亭國小潔牙大會師　柯俊生：展現健促影響力

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

新北三芝水梯田嘉年華開跑

三和國小挑戰3km路跑　陳紹賓：樂活健康愛家鄉

投資虛擬貨幣熟女險遭詐騙300萬元

「最美檢察官」陳漢章講座民眾反應熱烈

更多熱門

相關新聞

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二

台南市議員謝舒凡指出，台南市在2023年的機車肇事死傷案件高達48332件，高居全台第二名，其中65歲以上長者無照肇事死亡人數卻高達89人，今年的1、2月的機車肇事也有8339件，長者死亡人數也有14人，且平均每個月都有100件以上的長者無照肇事。

三寶鬼切男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花

三寶鬼切男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花

聯結車平交道撞機車　女騎士急縮雙腳逃劫

聯結車平交道撞機車　女騎士急縮雙腳逃劫

高雄無照女開車惹禍了　新北調撥道擊落騎士

高雄無照女開車惹禍了　新北調撥道擊落騎士

日月潭水位豐盈　九蛙疊像快「滅頂」

日月潭水位豐盈　九蛙疊像快「滅頂」

關鍵字：

日月潭空維區柴油車稽查機車工程

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面