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一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲夏天防蟑螂！環境部提醒：不要用手打或用拖鞋拍打。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者邱晟軒／綜合報導

夏日炎炎，氣溫升高，正是蟑螂等害蟲活躍的季節。環境部呼籲民眾，看到蟑螂時，千萬不能打！因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

環境部指出，蟑螂、蛾蠓都是常見的居家害蟲，蟑螂喜愛溫暖潮濕的環境，常藏匿於牆角、櫥櫃等縫隙中，蛾蠓則常出沒於廁所，兩者都容易攜帶病原菌。

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環境部提醒，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打扁，因為蟑螂是過敏原（allergen）攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。

防治蟑螂、蛾蠓三撇步

撇步一：不給來
除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋，避免蟑螂入侵。

撇步二：不給住
隨時保持室內整潔，避免堆積雜物，減少蟑螂的藏匿空間。

撇步三：不給吃喝
將食物妥善保存，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有接觸食物的機會。另外，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，以減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。

治標撇步：噴霧、餌盒、凝膠

治標一：噴霧劑
使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。

治標二：殺蟑餌盒
使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治。

治標三：殺蟑凝膠餌劑
使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

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