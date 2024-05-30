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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵盼爭取加入IMF　林佳龍允諾：列入工作計畫

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院今年1月通過「不歧視台灣法案」與「台灣保護法案」2項友台法案，當中包括呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等內容。民進黨立委林楚茵今（30日）在立法院外交及國防委員會質詢時關注此事，外交部長林佳龍當場允諾，會將加入IMF列入外交部工作計畫。

美國聯邦眾議院今年初通過「不歧視台灣法案（Taiwan Non-Discrimination Act）」，由剛訪問台灣的共和黨籍眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員葛林（Al Green）提出，內容呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

對此，林楚茵今天上午質詢時關注，外界對於加入IMF有錯誤認知，例如，不是聯合國成員就無法加入IMF，實際上，不是聯合國成員的科索沃，卻也是IMF成員。

林楚茵續指，要加入IMF必須經由理事會決議，但決議並非票票等值，而是會依照「特別提撥權」佔比來決定，當中美國佔比最重達17%，使台灣加入IMF的機會相對提高很多。她認為，就算中國權重排第三，但還有第二高的日本6.14%，以及德國、法國跟英國等國家。

林楚茵要求，希望外交部能夠將加入IMF作為今年工作目標，台灣外匯存底高達5860億美元，是非常好的利器，加入IMF之後對於台灣金融穩定、安全跟人才培訓，也有非常好的幫助。對此，林佳龍當場承諾，會將加入IMF列進外交部工作計畫。

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