澄清昔沒提「藐視國會」！　林佳龍：我提的是「調閱權」非調查人

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周三讀修正國會職權相關修法，包括反質詢、藐視國會罪等規定。針對在野黨宣稱，外交部長林佳龍2012年擔任立委期間，曾提案修法納入藐視國會和調查權，林今（30日）澄清，他提的是「調閱權」不是「調查權」，是針對立法院聽證制度完備權利義務，而非針對人的調查，「更何況，我沒有去提藐視國會罪這種字眼」。

不過，民進黨立委林楚茵今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時關注，若《立法院職權行使法》、《刑法》修正案施行，外交部如何因應？林佳龍回應，民主法制是一體的，我國是個憲政主義的國家，立法院有立法或修法，也有其他憲政程序可以表達意見。

林楚茵追問，若未來官員回應「私下向委員報告」，卻讓立委或委員會主席不開心，就可能構成藐視國會，民進黨認為這部法律是「假改革真擴權」，但它還是通過了，在修法過程中，在野黨立委也提及林佳龍過去曾支持國會改革，會不會當了部長之後有差異？過去提的國會改革方案與現在的方案相同嗎？

林佳龍直言，「不同」，他提的是「調閱權」，不是「調查權」，《憲法》規定監察、司法調查權均有其專屬，但經過大法官會議解釋，國會要行使職權，也要有一定的調閱權；他擔任立委期間，認為應該精進立法院的「聽證制度」，同時在調閱上也要有相應的權利義務，「它不是對人的調查權，或者是無限去擴充，我們是依照大法官解釋，當時配合修法」。

林佳龍還說，「更何況，我沒有去提藐視國會罪這種字眼」，因為這個定義真的會比較模糊一點。