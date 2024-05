美30歲男突自焚！「全身著火」橘紅火球佈滿街　路邊狂吼緊急送院

▲美國一名男子在佛州的Publix商店外自焚。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國佛州29日發生了一起恐怖火災,一名30歲男子在普蘭特城(Plant City)的Publix商店外突然引火自焚,目前傷勢嚴重。

綜合《紐約郵報》等美媒報導,這起事件發生於當地29日下午4時左右。當時,警方接獲報案電話,聲稱James L. Redman林蔭大道的一家商店外突然發生火災,警方隨後到場發現,一名男子在店外往自己身上塗抹了助燃劑後點火,所以才引發了這起火災。

#BREAKING: A male suspect is in critical condition after he set himself on fire inside a Publix store



#Plantcity | #Florida



A 30-year-old Male suspect is in critical condition after setting himself on fire inside a Publix in Plant City, Florida. According to the Plant… pic.twitter.com/VJaVDAz2Ii