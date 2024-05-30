美30歲男突自焚！「全身著火」橘紅火球佈滿街　路邊狂吼緊急送院

▲美國一名男子在佛州的Publix商店外自焚。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州29日發生了一起恐怖火災，一名30歲男子在普蘭特城（Plant City）的Publix商店外突然引火自焚，目前傷勢嚴重。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，這起事件發生於當地29日下午4時左右。當時，警方接獲報案電話，聲稱James L. Redman林蔭大道的一家商店外突然發生火災，警方隨後到場發現，一名男子在店外往自己身上塗抹了助燃劑後點火，所以才引發了這起火災。

#BREAKING: A male suspect is in critical condition after he set himself on fire inside a Publix store



#Plantcity | #Florida



A 30-year-old Male suspect is in critical condition after setting himself on fire inside a Publix in Plant City, Florida. According to the Plant… pic.twitter.com/VJaVDAz2Ii — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 29, 2024

事發當時正在附近購物的目擊者伯德（Promise Byrd）描述，她在排隊過程中突然聽到店外傳來很大的騷動，「我回過頭一看，只見路旁佈滿了橘紅色的火焰，而自焚的男子也在大吼大叫，嚇得我們立刻從商店後門逃走，現場一片混亂。」

調查人員表示，在急救人員趕到現場前，不少人匆匆趕來協助男子滅火。報導稱，自焚的男子隨後被送到附近醫院搶救，目前情況依舊危急。警方現已對這起令人震驚的事件展開調查，但當局暫時還未掌握男子自焚的原因與動機。

美國近來已多次爆發自焚案。今年4月，曼哈頓地區刑事法庭在審理美國前總統的「封口費案」時，一名男子在法院外引火自焚，送醫搶救後被宣告不治身亡。與此同時，今年2月也有一名25歲男子在以色列使館外反覆高喊「解放巴勒斯坦」後點火自焚，傷勢嚴重。

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