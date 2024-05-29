台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二　謝舒凡要求重視安全駕駛

▲台南市議員謝舒凡指出，台南市在2023年的機車肇事死傷案件高達48332件，高居全台第二名，她要求市府重視安全駕駛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員謝舒凡指出，台南市在2023年的機車肇事死傷案件高達48332件，高居全台第二名，其中65歲以上長者無照肇事死亡人數卻高達89人，今年的1、2月的機車肇事也有8339件，長者死亡人數也有14人，且平均每個月都有100件以上的長者無照肇事。

市議員謝舒凡要求市府重視市民的道路安全駕駛，她呼籲市府能積極推動道路安全駕駛講習課程落實到各社區，讓長輩有安全駕駛觀念，並對年輕族群全程參與道安宣導課程後，贈送一頂具有城市風貌的安全帽。市長黃偉哲說，只要能多拯救一條生命，任何可行的方案都可推行。



謝舒凡議員對自己去年爭取大北門區六個行政區都有機車考照練習場的訴求，市府全都配合完成，讓偏鄉的民眾都可就近學習騎乘機車並順利取得駕照，她特別感謝市長及市府的全力支持。她問交通局長台南市機車駕訓班補助的成效為何？

交通局長王銘德說，中央與地方補助民眾參與駕訓班考照補助2600元，今年台南市名額有2145個，但還未用完，去年市府補助1000名額，實際上只申請355位。因補助年齡僅限定18歲以上的在學學生，謝舒凡議員建議可否放寬年齡？市長黃偉哲同意，他說可以鼓勵其他民眾參加考照。

對於2023年台南市的機車無照駕駛違規件數8668件，謝舒凡議員強調這數據僅是受傷報案及警方攔查，黑數應該更多，她還提出2022年到2024年的高齡肇事者無照駕駛的數據，指出平均每月都有100件以上的無照駕駛發生事故，顯示無照駕駛機車的民眾數據更多，她要求市府要推動長者道路安全駕駛與考照措施。

端午節將屆，謝舒凡議員對於長者及孩童容易被食物噎住，她也建議市府消防局能在各分隊廣為推行哈姆雷克急救法宣導，讓民眾對於哈姆立克法的操作更有觀念，也能在狀況發生時知道如何應對，避免憾事發生。