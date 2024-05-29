高雄無照女開車惹禍了！誤闖新北調撥道　騎士慘遭擊落畫面曝

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區大同路1段在29日上午8時許發生一起車禍，1台小型吉普車往基隆方向，因不熟悉內側車道為調撥車道時段，於是與對向的機車騎士發生碰撞，警消到場後立刻將受傷的機車騎士送往醫院救治，也追出原來肇事女駕駛為無照駕駛，也依照相關規定開罰。

警方調查，在29日上午8時許，1名50歲的陳姓女子開車行經新北市汐止區大同路1段，在往基隆的方向行駛在內側車道，但不知當時為調撥車道時段，所以導致陳女逆向行駛，撞上直行的41歲張姓男騎士，騎士當場重摔倒地，造成全身肢體擦挫傷、右腳有骨裂情況。

▲無照女開車北上旅遊，開上調撥車道擊落機車，騎士骨裂送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消後續到場，將倒臥在地的張姓男子送往醫院救治，事後發現陳姓女子除了無照駕駛之外，當天從高雄開車北上旅遊，因為路況不熟才會走上調撥車道，因此逆向撞上準備前往北市信義區上班的張姓男騎士。

當時有機車行車記錄器也拍下過程，陳女的吉普車逆向走上調撥車道，行車記錄器的車主幸運閃過，但是回頭卻發現吉普車將機車撞倒，後面的機車也停下來查看狀況，最後由民眾協助報警處理。

▲陳女從高雄開車北上旅遊，誤闖調撥車道擊落機車騎士。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後依照無照駕駛開出罰單，最高可處新台幣2萬4千元，另外「違規行駛調撥車道」，依《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。