新北瑞亭國小潔牙大會師　校長柯俊生：展現健促影響力

▲新北市瑞亭國小潔牙大會師。（圖／新北市瑞亭國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞亭國小29日舉辦全校潔牙大會師，由自治小市長規劃，校長柯俊生執行帶領全校師生搭配專屬潔牙歌進行全校共刷活動，齊聚一心捍衛口腔潔牙保健，並宣誓一生落實牙齒衛生及推廣擴大影響力，全校共刷活動別具意義。

瑞亭國小校長柯俊生表示，除了全校共刷之外，學校還聘請專業輔導委員許愛玲至校進行正確潔牙教學，並推動親子共刷活動，將這有意義的活動推廣深入家庭，親師生合作共創三贏；另本校護理師廖美如培訓潔牙小尖兵甫剛獲得新北市牙醫師公會與衛生局、教育局合作的潔牙比賽冠軍，即將代表新北市進軍全國賽。

五忠學生蔡祈君說，自從學會了正確潔牙後，當護士阿姨幫我們滴牙菌斑顯示劑時，牙菌斑都一天比一天少，會讓我更想進步，更努力刷牙，希望有一天可以看到牙齒沒有牙菌斑的自己。

三忠學生楊哲希說我以前還小的時候，吃很多甜的東西，所以就蛀牙，可是我升到國小的時候，學會正確刷牙時，我的牙齒就一天比一天還乾淨，希望有一天我的牙齒都沒有蛀牙。

教務主任劉員池表示，健康促進是教育局重要政策，透過全校共刷的活動及宣誓儀式，將所學應用在實際生活中，並分享推廣至家庭成員，期許在孩子心中埋下一顆健康潔牙種子，成長茁壯守護口腔衛生迎向健康未來。