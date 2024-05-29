新北三和國小挑戰3km路跑　校長陳紹賓：樂活健康愛家鄉

▲新北三和國小挑戰3公里路跑。三和國小校長陳紹賓（左2）、金山區長劉昌松（左4）、楊儒門（右2）。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小29日辦理第一屆六股平原快樂馬3公里路跑挑戰，讓全體師生在金山區最肥沃的六股平原上，以慢跑的方式認識金山家鄉的地貌、經濟農產（地瓜、筊白筍、水稻及杜鵑花等）以及感受社區溫暖的人情味。這次的活動，除了家長踴躍參加外，金山區公所劉昌松區長、重和里賴蔡標里長、六股里鐘鼎平里長及三和家長會高榮華會長也是一早就勁裝來到學校，鳴槍後與三和國小全體親師生一起跑向六股平原，並在相互的加油聲中體現樂活健康、愛鄉親土與合作關懷的優質公民素養。

三和國小表示，為了協助孩子們順利且安全的完成這次快樂馬3K的挑戰，學校在寒假開學後就規劃了讓孩子循序漸進的利用學校操場跑步鍛鍊體力，同時也在兒童朝會時宣導國際馬拉松路跑的禮儀及注意事項，讓健康教育與國際公民素養議題相互結合，落實在孩子的生活中。

此外，為了讓師生充分感受到六股平原之美，校長陳紹賓常利用下班後實際路跑探勘，最後確定了從三和國小出發，進到六股平原後，在六股市民活動中心作為折返點，再延原路跑回三和國小，一來可以讓孩子在六股市民活動中心休息補給，二來，這條路線盡顯六股平原各種作物之生意盎然，回程時還可以遠眺美人山，定能讓參與的親師生對家鄉之美留下深刻印象，認同及愛護我們的金山。

金山區長劉昌松表示，他來到金山區服務後已經走遍金山，深深覺得金山好美，非常開心三和國小透過快樂馬3K的路跑挑戰，帶著我們金山的孩子跑進六股平原，不僅培養孩子運動的好習慣，也讓孩子從小就能體會金山家鄉之美，在感動中孕育孩子對家鄉的愛與認同。

劉昌松說，跟著孩子一起跑時，覺得三和孩子好厲害，像跑車一樣往前衝，我則是跑到半路想搭公車，還好孩子們熱情的為我加油，讓我跑玩全程，真的是很棒的活動，我已經跟校長約好明年再跑一次，繼續與孩子一起為健康與金山而跑。

重和里賴蔡標里長表示，非常開心看到三和國小辦理讓孩子跑進社區的活動，孩子的歡笑聲讓社區非常熱鬧，長輩們看到孩子活蹦亂跳的可愛，都很開心。六股里鐘鼎平里長表示，六股平原是金山地瓜的主要產地，也是我們金山最肥沃的土地，感謝學校辦理這樣的活動，讓孩子能走進家鄉，好好認識金山，看看我們金山的農作物，相信這是對孩子最好的學習經驗，今天我也跟著孩子下去跑，有點累，但是看到孩子們跑在六股平原裡，心裡很歡喜。

四年級林飛亦表示，自己從開學知道要跑快樂馬之後，就一直很期待，下課時也會跟同學一起到操場跑步，本來還在擔心會不會下雨，還好是涼爽的好天氣，他就跟在校長後面一直跑，校長沿路跟我介紹地瓜、筊白筍、水稻還有杜鵑花，想不到學校旁邊的六股平原有種這麼多農作物，很漂亮，回程時有看到美人山，跟平常在學校裡看到的不一樣，覺得從六股平遠看比較漂亮，很開心今天能跑完，拿到完賽證明與獎牌。

五年級林紫湄表示，自己就住在學校旁的六股平原，覺得這裡沒有什麼特別的，但在知道學校要辦六股平原快樂馬的時候，還是有點期待。起跑後前面一段路其實就是她平常回家的路，但是有校長、老師及同學一起陪我跑，心情特別好，尤其是校長會特別介紹我家附近種的作物，最後要接近學校時是一段長上坡，跑起來很辛苦，還好有校長及同學在後面幫她加油，終於跑完全程，雖然腿很酸，但很有成就感，期待明年再跑一次。

三和國小校長陳紹賓表示，跑步是一種非常方便的運動，只要天氣允許，穿起跑鞋就能運動，所以很想讓孩子也養成跑步的習慣，達成終身運動的教育目標。三和國小位於六股平原裡，不僅產業道路建設完善，地貌及作物也是非常完整，他在跑過幾次後，就想帶著全校孩子們一起來，用慢跑的方式來好好認識我們金山的六股平原，感受家鄉的無敵美麗。

陳紹賓說，感謝團隊夥伴能夠認同他的想法，在寒假開學後進行相關的規劃與訓練，今天早上，終於迎來舒適涼爽的好天氣，順利開跑，看著全校親師生一個個完成3公里的挑戰，把永福國小邱文仕老師結合金山與永續元素設計理念的完賽獎牌戴上，心中無比感動，因為六股平原快樂馬不僅是一個路跑活動，也是一個結合健康、國際、生態、食農與品德教育的主題跨域學習課程，同時，這個學習活動也將學校與家長、校友、金山區公所、社區里辦、金山農會、愛鄉護農的社會公益團體（彩田友善農作、愛鄉戶農會、儒門柑仔店及朝天宮）的情感與資源串連起來，一起為三和孩子最好的學習品質努力，也一起為金山家鄉更美好的發展齊心致力。