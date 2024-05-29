王義川稱「耶誕城也用手機監看」　陳玉珍拿新北數據回應打臉

▲國民黨團召開「民進黨監控全民 還在狡辯」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨政策會執行長王義川自爆，他們透過基地台訊號分析公民運動群眾，國民黨立委質疑合法性，但王義川稱新北市耶誕城、台中市燈會時也都這樣做。國民黨立委陳玉珍回嗆，她事後立刻詢問新北市，但新北馬上打臉指，資料都是「去個資化」，根本無法顯示手機號碼持有人。陳玉珍轟，難道監控人民，就是民進黨長久以來的政策嗎？

王義川自爆，他們透過基地台訊號分析公民運動群眾，且從數據可以得知，這次參加青島東路活動民眾的年齡層分布，與5月19日在民進黨中央黨部北平東路的民眾黨支持者，以及1月13日參加凱道選前之夜的都是不同人。

陳玉珍指出，他聽到王義川的言論她非常驚訝，為何一個執政黨政策會執行長居然能掌握屬於秘密個資？

對於王義川解釋，新北市耶誕城、台中市燈會也都是這樣監控，陳玉珍指出，她聽聞後立刻詢問新北市交通局，新北耶誕城的人流大數據調查，取得方式為何？電信公司提供數據資料內容為何？根據新北市交通局的回應指出，新北市舉辦大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機訊號統計，用來推估參與活動人數，且提供的相關數據、資料已經「去個資化」，根本無法顯示手機號碼持有人，在不同時間、不同活動是否重疊來做分析，僅能提供推估活動現場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

陳玉珍要問王義川，你口中所謂的「公司」有辦法即時分析出參與活動人流相關個資，以及重疊性分析，到底是怎樣的「公司」？民進黨到底監控人民多久了？陳玉珍要求賴清德黨主席必須對國人說清楚，是不是民進黨利用執政鴨霸，要求電信公司提供數據？是不是利用執政優勢，要求NCC、數發部非法蒐集國人移動足跡資料？難道監控人民，就是民進黨長久以來的政策嗎？

藍委李彥秀表示，王義川終於誠實地告訴國人，民進黨長久以來的秘密，原來民進黨執政以來掌握8年的國家機器，都在秘密進行綠色恐怖，利用手機訊號監控人民，以為只有在北韓會發生的事，民主的中華民國，也一樣在秘密進行著。

「王義川打開了民進黨暗黑的潘朵拉盒子」。李彥秀說，原來，民進黨一直在進行認知作戰。商業上，當然可以購買大數據做為推展業務需求，但都是已經去個資化的數據，最多僅是年齡層分析，絕對不會有政黨傾向、不重複參與分析。李彥秀高度懷疑，難道還有我們所不知道的國家機器在運作？假借「點麵線」APP系統，來掌握人民行蹤？李彥秀強調，這件事也凸顯國會改革法案必須通過的重要性，因為，民進黨政府正在用恐怖手段監控人民的一舉一動！

藍委黃健豪表示，內政部過去規範了「電信信令資料各項應用」，包含了市場行銷、人力安排、商業選址、置產出租等等屬於工商業使用部分，並沒有陳抗人口分析，王義川口中從電信公司取得的數據資料，是怎麼取得？內政部明白揭露3大電信業者交付人口統計資料，僅依照空間，以及時段的統計資料，完全不含個資數據。更不可能提供某個電話號碼出現在今天或上周，都在同一個位置與否。簡言之，「電信信令資料」可以知道你是否參加這場活動，但沒有辦法知道你是否在某個時間裡，也參加別場活動的比較。

黃健豪強調，王義川必須說明，每一筆單一手機裝置數據到底是從何而來？何時開始註記參與政治活動手機持有人？政府機關周邊電信業者基地台，是否已經遭執政黨掌控？

