新北三芝水梯田嘉年華開跑　廣邀民眾下田手作吃美

▲新北三芝水梯田嘉年華開跑，圖為2023年水梯田排球趣味競賽。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

梯田是新北三芝及北海岸獨特的農業景觀及資產，由於農業衰退和人口外流等問題，使三芝梯田耕作面積逐漸減少並面臨消失，為了保存特有農業景觀，三芝區公所特別舉辦「2024三芝水梯田嘉年華」，6月1日在三生步道舉辦，現場有各項農藝體驗與趣味競賽，更有大片的波斯菊花田拍照打卡。

三芝區公所表示，這次活動由二號空間青培站、三芝區農會、三芝區公所、北海岸地創協會共同策畫，邀請三和社區發展協會、淡江大學、文化大學、馬偕醫學院、真理大學、醒吾科大、城市科大、明志科大以及在地周邊小學(三芝、興華、屯山、中泰) 等，共同來辦理，活動內容包含水梯田排球及手球趣味競賽、青農藝術家手作體驗、食農闖關活動、客家美食、農夫市集、茭白筍植萃生技應用以及看見三芝攝影展等，串起初夏蒔光，帶來一系列水梯田主題活動。

二號空間青培站計畫主持人江玉誠表示，三芝水梯田排球趣味活動已連續辦理兩年，獲得民眾熱烈迴響，今年更嘗試在三生步道擴大舉辦，以水梯田排球及周邊主題趣味活動為主軸，展現年輕人的特色與活力，親近田野，深入體會到土地的溫度和療癒力量，進而提升民眾守護地方文化、愛護環境、生態保育與地方創生永續發展的觀念，期許在未來成為三芝地方常態性節慶活動之一。

三芝區長賴小萍表示，梯田是三芝及北海岸獨特的農業景觀及資產，由於農業衰退和人口外流等問題，使三芝梯田耕作面積逐漸減少並面臨消失。為了改變這種情況，三芝區公所整合地方企業、農會、在地青年，就三芝梯田產業進行復興，提出地方創生計畫，結合農業、藝術及文化等面向，共同提升三芝在地文化涵養，結合休閒農業與觀光的深度體驗，促進在地農業發展，期望未來有更多三芝青年留鄉或返鄉發展。