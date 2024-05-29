87歲林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　9次都不起訴！家長怒了

記者戴上容／新北報導

新北市校園驚魂！林口麗園國小周圍有一名87歲王姓老翁，他長期在校園周邊出沒，每當見到國小女童便會解開褲子拉鍊「露鳥並打手槍」！這些噁心猥褻的舉動，嚇得女童經過時常常驚慌逃跑，校園安全受到嚴重威脅。對此，林口警分局表示，已9次將王男移送，但最後他都以不起訴處分，警方只好聯繫他的家人溝通，以各類替代方式(例如穿尿布)等，避免類似情事發生。

▲林口老翁在麗園國小旁對女童打手槍 。（圖／新北市議員李宇翔提供）

根據多名家長反映，該老翁每次見到女童便會「打手槍」，場面不堪入目，導致學生驚恐不已。家長們對此深感憂心，紛紛要求學校加強保護措施，事件引起廣泛關注和討論，家長們強烈要求校方和警方加強對校園周邊的巡邏和監控措施，以保障學生的安全。

林口警方表示，王姓當事人為87歲高齡，自2020年至今，已多次涉嫌妨害風化等案移送新北地檢共9次，最近1次函送為今年4月15日，因王嫌到案時均供稱因疾病影響，各案發生當下均因尿急而小便，並非故意露鳥妨害風化，故9次移送均以無主觀意圖而予以不起訴處分。

警方表示，目前已聯繫老翁的家人，希望能通過家庭協助來防止類似事件再次發生。建議家人採取一些替代方式，例如讓老翁穿尿布等，以避免他在公共場所再次進行猥褻行為。此外，林口警已要求文化派出所除加強巡邏主動發現問題外，遇民眾檢舉反映均會馬上處理。



新北市議員李宇翔今於議會質詢指出，在林口某國小周圍有一位老翁會尾隨女學生並做出不雅動作，要求警察局和教育局應該重視此事。

李宇翔提到，自己也是兩個女兒的爸爸，接獲家長的陳情完全能感同身受，老翁連家長跟拍都無所畏懼，難保未來會做出更超過的舉動，呼籲市府應重視本案，保障學童安全讓家長安心。