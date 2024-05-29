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波霸奶茶杯大亨控嫩模詐1.1億　贈BMW發豪語「1天就賺回」

記者黃哲民／台北報導

號稱「波霸奶茶杯」大亨的旅美台商施宗明，外遇小26歲陳姓嫩模後認為受騙，提告求償1.1億餘元，並追加陳女哥哥連帶賠償，台北地院今（29日）開庭，陳女哥哥證稱妹妹說施男贈送BMW名車要妹妹放心收，因為「這個錢，一天就可以賺到」，法官突然要陳男交出手機翻拍對話紀錄為證，訂於今年（2024年）8月14日再開庭。

▲▼嫩模陳思澐（要匿名）被波霸奶茶杯大亨施宗明控詐1.2億元索賠，29日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳姓嫩模被「波霸奶茶杯」大亨施宗明控詐1.2億元索賠，29日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

陳女開完庭和哥哥分頭離開，見記者採訪，陳女阻擋拍攝、揚言報警，她自稱普通上班族、本案令她和家人很困擾。陳男表示「台灣社會男生不是都會送女生禮物」，妹妹拒絕追求，施男不到1個禮拜就提告，送的東西就被凍結，他被追加成被告「感覺蠻莫名其妙」。

合議庭今傳陳男作證重點，要釐清陳男去年（2023年）10月夜赴北市遠東香格里拉酒店當「電燈泡」、以防妹妹遭施男酒後侵犯的始末。陳男說之前聽妹妹講施男在追她、送她1輛BMW轎車要她放心收，因為「這個錢，一天就可以賺到」。

陳男說妹妹被追求但沒同意交往，去年10月施男約妹妹到香格里拉「最後一次溝通」，妹妹拗不過施男死纏爛打，答應赴約，但怕施男酒後會有過激反應，預先要他注意手機訊息和來電待命救援，當晚很平靜，隔天凌晨2點多，妹妹說施男喝酒情緒激動，想找理由離開可是施男不放人，所以請他到酒店陪過夜確保安全。

▲▼號稱「波霸奶茶杯」大亨的旅美台商施宗明。（圖／翻攝臉書《Karat by Lollicup》粉專）

▲號稱「波霸奶茶杯」大亨的旅美台商施宗明。（圖／翻攝臉書《Karat by Lollicup》粉專）

陳男說當時在女友家，離酒店不遠，妹妹搭Uber來接他回酒店房間各自睡覺，他有聽到施男從隔壁房過來想開房門，但被防盜鏈條擋住的喀喀聲，施男並喊妹妹名字，他沒出聲以免無謂衝突，妹妹也沒反應、不知是否熟睡，當天上午9點多他就離開。

施宗明今沒出庭，他的委任律師與陳女的律師都追問陳男，當時為何不另找安全地點安頓妹妹、天亮再回酒店，陳男支支吾吾說妹妹認為沒跟施男講清楚，想等對方酒醒再溝通、以免還要約碰面，而且晚上最危險，「我在場施男比較不敢亂來」，但陳男又說當時沒想到要另找地方過夜、自己女友家也睡不下，最後他說妹妹還有東西放在酒店，要回去拿。

施男的律師質疑陳男證詞不一致，法官問陳男為何收妹妹3萬美元與台幣30萬元。據悉，這2筆錢是施男認為陳男為詐騙共犯的主要依據。自稱待業中的陳男表示買美股，跟妹妹周轉美元避匯差，台幣是扣抵他幫妹妹代繳的卡費，但他沒記帳，自己妹妹「差不多數字就好」。

陳男聲稱施男提告後，才知妹妹另收下1輛保時捷休旅車，他沒看過這輛車，也不清楚車子目前在哪裡，他對精品沒概念，不知施男送妹妹哪些包包首飾，他曉得妹妹曾跟施男去日本玩，不知2人已發生過關係。

法官突然問陳男有沒有帶手機，要他當庭交出手機勘驗通訊軟體對話內容截圖，陳男顯得慌張、兄妹對看幾次，法官表明會將截圖的個資去識別化後附卷為證，並訊問陳女是否還要傳喚其他4位證人查明有無跟施男交往。陳女的律師表示不爭執施男對陳女有追求事實與「交往外觀」，會具狀陳報是否放棄傳喚證人。

施宗明現年54歲、已婚，旅居美國創辦樂立杯（Lollicup）及Karat公司擔任執行長，供應美系連鎖餐飲業者所需的餐具與餐盒，包括珍珠奶茶所用的杯具，公司股價市值達3.6億美元，折合台幣逾100億元，施因而被稱為「波霸奶茶杯」大亨。

施男去年（2023年）去年邀本案28歲陳女拍代言廣告，去年7月起追求陳女，大手筆贈送1輛200多萬元BMW轎車、1輛650萬元保時捷休旅車，外加愛馬仕、香奈兒等精品包與鑽石珠寶等，以為能打動芳心，但4個月後認為陳女假裝願結婚、其實是騙他的錢，還找各種理由疏遠他。

施男告陳女涉嫌詐欺，並求償花在陳女身上的台幣1.17億餘元，同時聲請假扣押獲准，包括陳女帳戶5000餘萬元現金、名車和部分精品包、珠寶，另有約5000萬元資金流向不明，施男另提告陳女接受媒體採訪內容，涉嫌妨害名譽，並對陳女提起附帶民事求償。

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