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耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了　現場畫面曝：正在下沉

▲▼4月26日，美國陸海軍士兵正在加薩沿岸建造浮動碼頭。（圖／路透）

▲美軍此前在加薩沿岸建造的浮動碼頭因發生破裂被暫停使用。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

五角大廈證實，美軍在加薩海岸建造的臨時碼頭28日因受波濤洶湧的海浪影響發生破裂。這座用來向加薩運送援助物資的臨時碼頭受損，嚴重打擊了對加薩運送人道主義物資的努力，而重建與修復關注也將讓美國領導的海上走廊計畫再度被推遲。

據CNN報導，五角大廈副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）表示，美軍在加薩建造的臨時碼頭已經受損，部分碼頭需要重建和修復，而美國中央司令部計劃在未來48小時內將受損碼頭從加薩海岸移至以色列阿什杜德港（Ashdod）進行維修，這一過程將需要一個多星期的時間。

早前，4名美國官員向CNN透露了相關消息，網上也陸續流出畫面，聲稱美方在加薩的臨時碼頭「正在下沉」。報導指出，這座碼頭包括了一條用於運送物資的狹窄堤道，還有一個用來停放船隻的泊車區。官員們指出，部分碼頭已在26日斷開連接，因此碼頭再次使用前，需要重新連接泊車區和堤道。

美國中央司令部聲稱，3天前，洶湧的海浪迫使2艘小型美國陸軍船隻在以色列擱淺，另有2艘船隻脫離了繫泊，停泊在碼頭附近。辛格28日在五角大廈的新聞發布會上透露，目前仍有多數士兵被留在了船上，而以色列海軍也將在接下來的24至48小時幫助這些船隻。」

這座美方耗資3.2億美元（約新台幣103.35億元）來打造的臨時碼頭可謂是命途多舛。才剛於5月17日開始營運的碼頭，在啟用一周後的24日，就因為海浪過於洶湧，被迫停止海上運輸，2天后，部分碼頭被證實斷開，目前當局還不清楚碼頭何時才能恢復使用。

此前，CNN曾報導，這座臨時碼頭只能在最高3英尺的海浪和低於每小時15英里的風速下安全運行。如今，由於臨時碼頭無法使用，有大量援助物資被卡在了賽普勒斯（Cyprus）等待運送。

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