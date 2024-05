耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了　現場畫面曝：正在下沉

▲美軍此前在加薩沿岸建造的浮動碼頭因發生破裂被暫停使用。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

五角大廈證實,美軍在加薩海岸建造的臨時碼頭28日因受波濤洶湧的海浪影響發生破裂。這座用來向加薩運送援助物資的臨時碼頭受損,嚴重打擊了對加薩運送人道主義物資的努力,而重建與修復關注也將讓美國領導的海上走廊計畫再度被推遲。

據CNN報導,五角大廈副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)表示,美軍在加薩建造的臨時碼頭已經受損,部分碼頭需要重建和修復,而美國中央司令部計劃在未來48小時內將受損碼頭從加薩海岸移至以色列阿什杜德港(Ashdod)進行維修,這一過程將需要一個多星期的時間。

早前,4名美國官員向CNN透露了相關消息,網上也陸續流出畫面,聲稱美方在加薩的臨時碼頭「正在下沉」。報導指出,這座碼頭包括了一條用於運送物資的狹窄堤道,還有一個用來停放船隻的泊車區。官員們指出,部分碼頭已在26日斷開連接,因此碼頭再次使用前,需要重新連接泊車區和堤道。

BREAKING: AMERICAN GAZA PORT SINKING



GAZA: Netzerim Beach: Reports are coming in that the American pier in Gaza is sinking. pic.twitter.com/oJCGjD6OdE