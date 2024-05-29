　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

▲▼手銬，終身監禁，鐵窗，監獄，受刑人。（圖／pixabay）

▲全球死刑執行數量2023年達近10年新高，中東地區成主因。（圖／pixabay）

文／中央社

國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，2023年全球死刑執行數量達近10年新高，主要是受到中東地區執行數量激增的影響。

綜合法新社和美聯社報導，國際特赦組織記錄到去年已知處決人數達1153人，不僅比2022年增加30%以上，也是自2015年已知的1634人以來新高。

儘管如此，這個總部在英國倫敦的非政府組織表示，執行死刑的國家來到有紀錄以來的新低，僅16國。

國際特赦組織報告的數據並不包括據信在中國遭處決的「數千人」，也不包括北韓和越南，因為欠缺相關數據。

國際特赦組織在年度報告中說：「有紀錄以來最少的國家，卻執行了近10年來已知最多的死刑。」

這個組織把背後原因指向伊朗死刑執行數量「令人憂心」地暴增，2022年有576人，2023年則達至少853人。

國際特赦組織說，受刑者中有24人為女性，5人犯罪時尚未成年，並說這項刑罰對伊朗俾路支族（Baluch）的影響不成比例地高。

除了伊朗，去年執行死刑最多的其他4個國家則為中國、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。

報告點出，去年全球判處的死刑數量增加了20%，但記錄執行了死刑的只有16國。

其中巴基斯坦廢除了毒品相關犯罪的死刑；馬來西亞則是取消了多項罪行的強制死刑。

在美國，死刑執行數量連兩年增加，從18人來到24人。有5個州執行處決，且全數採用注射死刑。

國際特赦組織全球總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在聲明中說：「美國有些州對死刑展現出令人心寒的承諾。」

美國已有23州完全廢除死刑，另有14州至少10年沒有執行過死刑。

卡拉馬爾德還說：「動用死刑有著固有的歧視和武斷，只會惡化我們刑事司法體系侵犯人權的行為。」

「少數堅持使用這種懲罰方式的國家必須跟著時代前進，一勞永逸地廢除這種懲罰。」

ET快訊
愛女花生過敏！BBC女主播搭機「求乘客別吃」　惹怒機長踢全家
爸媽流浪、外婆坐牢...台中14歲少年跟著路人討食
小港機場「擺滿紙箱接水」　網轟國家門面毀了
24歲毒蟲撞死女師！拒國民法官參審　靠親友抵押不動產賠錢
體育館陸女脫光亂晃「一起社死」　影片瘋傳
明起雷雨罩全台！　周末「北部一片紅」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

終結暴力有望了！我友邦海地選出新總理　康尼爾隔13年後回鍋

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」　男護膚店供私密服務

WHO示警：若以色列全面入侵　拉法「最後一間醫院」將停擺

南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

泰國前總理戴克辛「冒犯君主」將被起訴　罪成恐判15年

裸男大鬧航班！走道狂奔「撞倒空服員」　維珍客機被迫返航

沙灘傳巨大爆炸聲！3童被閃電劈中　瞬間「仰面癱倒」畫面曝光

入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

終結暴力有望了！我友邦海地選出新總理　康尼爾隔13年後回鍋

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」　男護膚店供私密服務

WHO示警：若以色列全面入侵　拉法「最後一間醫院」將停擺

南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

泰國前總理戴克辛「冒犯君主」將被起訴　罪成恐判15年

裸男大鬧航班！走道狂奔「撞倒空服員」　維珍客機被迫返航

沙灘傳巨大爆炸聲！3童被閃電劈中　瞬間「仰面癱倒」畫面曝光

入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

手機定位分析抗議群眾？　警政署長強調：絕對沒有、絕對沒有

許藍方同框王少偉被抓包「脖子有草莓」！　全場驚叫：趁我們沒注意

林盛恩雙安雙打點表現絕好調！李灝宇連3戰敲安

韓式燒肉打5折！SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕「優惠一次看」

知本溫泉套房又來了！花蓮分署再拍賣7間　最低僅百餘萬

追星天花板！郭曉婷成魏哲鳴迷妹　網羨慕：偶像變男友

驚險！為調整藍牙喇叭....新北男追撞前車　釀台64線3車連撞

交情超普「喜宴1桌2萬6」驚呆他！內行喊紅包1數字：夠意思了

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

國會改革注定只能贏　藍白準備好如何使用尚方寶劍了？

國際熱門新聞

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

亂流拋飛空服員「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

衛星影像　巴紐山崩面積4座足球場

女主播搭機求乘客別吃花生　被機長踢下機

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

Fed放鷹道瓊跌逾200點　輝達漲近7%

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

台灣人免簽入境泰國　6月起可留60天

勞勃狄尼洛痛批「川普是小丑」：若再選上將成獨裁者

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

更多熱門

相關新聞

收賄近50億元　昔日大陸金融大佬白天輝被判死刑

收賄近50億元　昔日大陸金融大佬白天輝被判死刑

曾是中國主要國有資產管理公司之一的華融國際，前總經理白天輝被控利用職務便利，非法收受財物共計逾人民幣11.08億元（約新台幣50億元），法院以「受賄犯罪數額特別巨大」，一審判處死刑；2021年前董事長同樣因貪污被判死。

伊朗「鈾濃縮庫存量」達核武等級

伊朗「鈾濃縮庫存量」達核武等級

台灣民意基金會：84.6%反廢死

台灣民意基金會：84.6%反廢死

伊朗總統墜機罹難！軍方調查：無謀殺跡象

伊朗總統墜機罹難！軍方調查：無謀殺跡象

新法務部長被問「廢死」避答　藍委評：表現遠不及蔡清祥

新法務部長被問「廢死」避答　藍委評：表現遠不及蔡清祥

關鍵字：

死刑國際特赦組織執行數量中東伊朗

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

快訊／六月發聲回應婚變李易！

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面