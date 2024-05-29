WHO示警：若以色列全面入侵　拉法「最後一間醫院」將停擺

▲ 拉法難民在以軍攻勢下被迫徒步撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）官員28日警告，若以軍全面入侵加薩南部城市拉法（Rafah），當地唯一一間仍可勉強運作的醫院恐怕關閉，使人道危機進一步加劇。

根據《路透》，世衛駐加薩代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）在日內瓦的世界衛生大會（WHA）上表示，「若入侵繼續下去，我們將失去拉法最後一間醫院」。拉法3間醫院中僅有一間仍可勉強運作，曾收治700名洗腎患者的納賈爾（El-Najar）醫院如今已經停擺。

以軍坦克據報已經開進拉法市中心，皮佩爾科恩對此警告，一旦發生全面入侵，設備不良的野戰醫院治療患者的應急計畫將無法防止死亡率及發病率大幅提升。

他說明，拉法過境點關閉直接影響世衛將醫療用品送進加薩，「幾乎100%的醫療用品、基本藥物和設備，實際上都是從埃及艾里斯（Al-Arish）通過拉法過境點運來」，目前還有60輛載著物資的卡車在艾里斯等待進入加薩。

自拉法關閉以來，世衛僅有3輛醫療用品卡車得以通過以色列凱里姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點。聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）也稱，拉法平民每天僅能獲得約1公升的水，遠低於任何緊急狀況下的標準。

以軍對拉法的攻勢已持續3周，26日一起空襲使拉法西部一處帳篷營地起火，至少45人死亡，再度點燃民眾怒火；以色列則聲稱，他們的目標是2名哈瑪斯高級成員，無意造成平民傷亡。巴勒斯坦官員還指控，以軍坦克28日砲擊拉法西部一處安置避難者的帳篷區，造成21人死亡及數十人受傷。

▼ 以色列26日深夜空襲拉法難民營，造成45人死亡、249人受傷。（圖／路透）