陸公佈《2023年美國侵犯人權報告》：多數人基本權利和自由被虛置

▲大陸國務院公佈《2023年美國侵犯人權報告》。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院今（29）日公佈《2023年美國侵犯人權報告》，強調以事實和數據揭露美國侵犯人權的真相。報告提到，2023年美國的人權狀況持續惡化，人權朝著日益兩極分化的方向發展，「與佔據政治、經濟和社會支配地位的少數人相比，大多數普通民眾越來越被邊緣化，基本權利和自由被虛置。」

《2023年美國侵犯人權報告》全文約2萬字，除序言和結語外，分為公民和政治權利淪為空談、種族主義頑疾貽害深遠、經濟和社會不平等日益加劇、婦女和兒童權利遭受持續侵犯、無證移民悲慘境遇觸目驚心及美式霸權製造人道主義危機等6個章節。

報告中提到，美國政府對槍枝暴力的管控不力，2023年美國至少發生了654起大規模槍擊事件，平均每天因槍擊死亡約117人，「在黨爭極化與利益集團推動下，越來越多的州政府主動推動立法以擴大居民擁有與攜帶槍支的權利，至少有27個州不需要許可證就可攜帶手槍。」

該報告控訴美國政府濫用權力監控公民隱私，言論和表達自由受到壓制，報告提到，美國聯邦調查局將《涉外情報監視法》第702條規定轉用於進行國內監控，「廣泛而持續」監控國會議員、國會競選活動捐助者以及反種族主義抗議者的通訊，越來越多的州政府立法禁止公立學校使用涉及種族、歷史、性別等特定主題的教育材料和書籍，「美國大學教職員工因言論或表達而受到懲罰或解雇的數量創20年來新高。」

在警察執法上，問責制度形同虛設，美國警察2023年至少殺害了1247人，平均每天至少有3人被警察殺害，「美國疾病預防和控制中心的官方死亡統計數據庫中，超過一半的警察殺人事件被錯誤地標記為一般凶殺或自殺。」

報告指出，美國人口不到全球的5%，在押囚犯是全球的25%，是全世界監禁率最高和監禁人數最多的國家，「監獄強迫囚犯以低薪或無薪、無福利的方式工作，每年創造價值數十億美元的商品與服務。」

報告稱，非洲裔被警察殺害的可能性是白人的3倍，被監禁的可能性是白人的4.5倍，「有近四分之三的華裔美國人在近1年中遭受過種族歧視，55%的華裔美國人擔心仇恨犯罪或騷擾危及人身安全。印第安原住民始終生活在文化壓迫之中，其宗教信仰和傳統習俗被無情扼殺。」

報告提到，在剝削窮人、補貼富人、階層隔離的制度性設計影響下，美國的貧富差距已經達到1929年經濟大危機以來最嚴重的程度，「陷入結構性貧困之中的工作窮人既缺乏機會平等，也難以向上流動。無家可歸者人數超過65萬人，創2007年有統計數據以來的新高。毒品和藥物濫用持續蔓延。自殺率持續攀升。」

報告強調，美國至今未批准聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》，同時是聯合國會員國中唯一沒有批准《兒童權利公約》的國家，也是世界上唯一一個判處兒童終身監禁不得假釋的國家，「每年約有5.4萬名婦女因懷孕歧視而失業。數百萬兒童被剝奪醫療保險補助資格。每年有數千名寄養兒童失蹤，審計發現46個州瞞報了約3.48萬例寄養兒童失蹤案件。」