入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

▲潛入裴洛西家中對其夫婿施暴的德帕佩被判處監禁30年。（圖／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國加州男子德帕佩（David DePape）2022年闖入前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）位於舊金山富裕的「太平洋高地」社區住所後，用錘子重擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）的頭部，而被判在聯邦監獄服刑30年。如今，法院重新審理此案後，決定繼續將德帕佩的刑期維持30年監禁。

據路透社報導，2022年10月28日凌晨，42歲的德帕佩闖入裴洛西夫婦的家。當時，裴洛西82歲的丈夫正在臥室裡睡覺，而裴洛西本人則在華府執行公務。據保羅回憶，他當時見到一名高大的男子闖入臥室，於是保羅在浴室裡偷偷報警。

▲德帕佩被判犯下企圖綁架聯邦官員（即裴洛西），以及攻擊聯邦官員直系親屬（即保羅）2罪。（圖／路透）

當警察抵達時，只見保羅正與德帕佩同時握住德帕佩帶的錘子，兩人僵持不下，隨後德帕佩接著成功奪去錘子，反覆敲擊保羅的頭部，保羅因此倒在自己的血泊中，顱骨骨折，住院6天。德帕佩告訴警方，他的任務是「擒拿」裴洛西並對她進行審問。

德帕佩事後被判犯下企圖綁架聯邦官員、攻擊聯邦官員的直系親屬2項聯邦罪行。檢察官指出，這名44歲男子受極右翼陰謀論QAnon的影響，並要求法院判處法律所允許的最長刑期40年。

▲▼裴洛西住家遭闖入，丈夫被攻擊住院的畫面。（圖／路透）

德帕佩2023年5月17日接受法庭審判時，被判處監禁30年，但由於美國地區法官科利（Jacqueline Scott Corley）在初審時未給予德帕佩發言機會，被認為是聯邦司法規則下的「明顯錯誤」，因此法官安排了重新量刑的聽證會，允許德帕佩在庭上為自己辯護。

5月21日，德帕佩在聽證會上為自己的行為道歉，但科利法官依舊決定維持原判，再次判處他30年監禁。目前，德帕佩仍面臨與此次闖入和襲擊相關的州指控，其中還包括了謀殺未遂罪。報導稱，這些指控可能會讓德帕佩面臨13年至終身監禁，但德帕佩對這些指控拒不認罪。