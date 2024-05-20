　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

▲亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動，共同拋磚引玉，希望帶動更多企業主投入技職訓練給予工作機會之外，能更進一步溯及生命創傷復癒，使受暴婦女的人生路走得長遠安穩。

南部知名「御手國醫」集團暨旗下「御美妍」醫美診所，創辦人之一朱英女士也是業餘畫家，本著「取於社會，用於社會」的回饋善念，將自己繪畫創作義賣所得，捐給胡曉菁成立的「恩典之家」教會，及台南「勵馨基金會」，由以上兩單位連袂攜手為受暴婦女心靈關懷及就業訓練，打造全面深度的重建服務。並「御手國醫」也提供養生按摩的技能訓練、工作機會，及受暴婦女過渡期中的「喘息服務」，期能更深度有效的幫助他們重返社會。

而背後整合此次全方位合作的幕後推手，是80年代女子天團「星星月亮太陽」成員胡曉菁，她曾因重度憂鬱症及暴食失能所苦，更因此住進精神病院。後藉由信仰的力量，奇蹟似地全人復癒重回職場，並能跨演藝、媒體、商業、教育各領域。近年辭去遠東科技大學教職後，全力投入心靈關懷及公益活動，整合過去在商業界的資源，為弱勢族群求職培力並媒合工作。

▲亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中胡曉菁也揭露了一段鮮為人知的往事，說明投身公益的原因。她在憂鬱症期間，曾因失能身無分文，輾轉寄住在許多不同的愛心家庭。除了接待照顧她的生活，也帶領她瞭解憂鬱症內在衝突的根源，繼而勇敢面對並改變自己，以致可以順利恢復健康重返社會。這段猶如邊緣人及中途之家的過程，使她明白「社會問題」的形成，其實是「人出了問題」，就會在不同的區塊，製造不同的麻煩。


例如：失職的父或母製造出青少年問題、憂鬱症，繼而下一代又重複產婚姻問題或是暴力問題…。有時並非挹注資源不夠，而是當事者停留在過去的創傷中，無法走出內心監牢，或是本身好逸惡勞，只圖別人接濟…等，都會使資源如同放水流，無法走到重回社會的最後一哩路。

故胡曉菁認為接住受困的被幫助者，不僅只是給予福利措施，生命的改變更是重點，否則會重複循環的黑洞，浪費愛心資源;反之，若能有效的解決根源，還能降低社會成本。

有鑑於近日來的虐童事件風波，胡曉菁身處在「社會職場」與「社福關懷」的中間觀察到，有愛心、有資源的企業主不在少數，但因不諳社福生態，往往將捐款用於曇花一現的活動，一場熱鬧後就完畢。但另一端有許多真正做事，卻不善經營品牌行銷的社福單位，礙於經費窘迫，無法規劃並執行解決方案。

故義賣中她藉此呼籲「愛心要中的資源不浪費！～如何正確有效地扶助弱勢」的觀念，也成立協會希望能成為企業及社福需求者的中介平台，使社會大眾的資源與金錢，能有效的平衡投放，打破社福「大者恆大、小者恆小」的僵態。

ET快訊
蔡英文自砍卸任禮遇金！　每月領8.6萬
iPhone 16最新渲染圖　相機設計大改
具荷拉「生前檢舉好友」對話首公開！　見過鄭俊英偷拍片
前夫、男友1死1重傷！　台女遭2度搜索
快訊／賴清德520主視覺被控抄襲！　設計師回應了
賴清德稱台灣是國名　馬辦重批「違憲」：兩岸恐陷前所未有危險
台積電採購「2萬台筆電6.5億」　竟是營業員盜印簽假約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

屏東娃娃機遭調皮孩灌水　害主機板故障被po網引熱議

南消二大辦理古蹟建築搶救演練　確保文化資產永留存

臺灣工藝學院暑期培訓營報名6／6止　6大工藝實驗室邀大專生練功

留用移工晉升中階技術人力　企業善用勞動部這計畫緩缺工

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

凝聚族群向心力！花蓮2女士傳承族語　獲族語模範母親表揚

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

屏東娃娃機遭調皮孩灌水　害主機板故障被po網引熱議

南消二大辦理古蹟建築搶救演練　確保文化資產永留存

臺灣工藝學院暑期培訓營報名6／6止　6大工藝實驗室邀大專生練功

留用移工晉升中階技術人力　企業善用勞動部這計畫緩缺工

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

凝聚族群向心力！花蓮2女士傳承族語　獲族語模範母親表揚

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

新閣就位！國會歧見大如何溝通？　卓榮泰：誠意溝通、人民優先

28歲女星忍N年控「被拉到厠所打」！同學集體霸凌　第一反應惹心疼

遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」　父慟：沒保護好妳

出席正副總統就職典禮　張善政期盼新內閣帶來更務實施政方針

幕後／鴿派轉向、綠營整軍　明國會表決大戰衝突升高「僅1人有解」

在野多數「充滿對抗意識」　許信良：賴清德應走出總統府尋求共識

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

國際商工、中山國小不養蚊了！　新用途曝光「周邊房價只要2字頭」

快儲水！高雄25日大停水36hrs　11行政區受影響

IKEA網紅鯊鯊其實是灰色的？　3個鯊魚布偶不為人知的小秘密

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠

新北三重力行路地下道5／20起施工

留用移工晉升中階技術人力企業善用勞動部計畫緩缺工

走山林賞海景 深　花蓮美崙山工作坊開放報名

張麗善力挺徐榛蔚　親送賑災募款2710萬

更多熱門

相關新聞

嘉藥餐旅系公益義煮送愛到瑞復展愛心

嘉藥餐旅系公益義煮送愛到瑞復展愛心

嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，希望能在畢業前將4年所學回饋社會，17日至安平漁光島瑞復益智中心舉辦「嘉餐有愛，照藥他人；瑞復傳愛，希望無礙」畢業成果展暨公益義煮活動，將大學所學融會貫通，轉化為溫暖且營養滿分的美味餐盒，並帶領著這群慢飛天使手工製作回憶相框，紀錄下美好的時刻。

台南地檢署社會勞動服務推展助水雉復育

台南地檢署社會勞動服務推展助水雉復育

一早收拾尿墊　驚見黃色大愛心

一早收拾尿墊　驚見黃色大愛心

即／殺嬤孫3人還笑　冷血女婿被裁定羈押禁見

即／殺嬤孫3人還笑　冷血女婿被裁定羈押禁見

余天女婿「非單純車手」！當小主管內幕曝

余天女婿「非單純車手」！當小主管內幕曝

關鍵字：

社會資源愛心

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面