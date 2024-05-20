不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

▲亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞果遊艇5月19日於舉行了一場聯合「企業」、「社福」及「生命關懷」團體的公益義賣活動，共同拋磚引玉，希望帶動更多企業主投入技職訓練給予工作機會之外，能更進一步溯及生命創傷復癒，使受暴婦女的人生路走得長遠安穩。

南部知名「御手國醫」集團暨旗下「御美妍」醫美診所，創辦人之一朱英女士也是業餘畫家，本著「取於社會，用於社會」的回饋善念，將自己繪畫創作義賣所得，捐給胡曉菁成立的「恩典之家」教會，及台南「勵馨基金會」，由以上兩單位連袂攜手為受暴婦女心靈關懷及就業訓練，打造全面深度的重建服務。並「御手國醫」也提供養生按摩的技能訓練、工作機會，及受暴婦女過渡期中的「喘息服務」，期能更深度有效的幫助他們重返社會。

而背後整合此次全方位合作的幕後推手，是80年代女子天團「星星月亮太陽」成員胡曉菁，她曾因重度憂鬱症及暴食失能所苦，更因此住進精神病院。後藉由信仰的力量，奇蹟似地全人復癒重回職場，並能跨演藝、媒體、商業、教育各領域。近年辭去遠東科技大學教職後，全力投入心靈關懷及公益活動，整合過去在商業界的資源，為弱勢族群求職培力並媒合工作。

活動中胡曉菁也揭露了一段鮮為人知的往事，說明投身公益的原因。她在憂鬱症期間，曾因失能身無分文，輾轉寄住在許多不同的愛心家庭。除了接待照顧她的生活，也帶領她瞭解憂鬱症內在衝突的根源，繼而勇敢面對並改變自己，以致可以順利恢復健康重返社會。這段猶如邊緣人及中途之家的過程，使她明白「社會問題」的形成，其實是「人出了問題」，就會在不同的區塊，製造不同的麻煩。



例如：失職的父或母製造出青少年問題、憂鬱症，繼而下一代又重複產婚姻問題或是暴力問題…。有時並非挹注資源不夠，而是當事者停留在過去的創傷中，無法走出內心監牢，或是本身好逸惡勞，只圖別人接濟…等，都會使資源如同放水流，無法走到重回社會的最後一哩路。

故胡曉菁認為接住受困的被幫助者，不僅只是給予福利措施，生命的改變更是重點，否則會重複循環的黑洞，浪費愛心資源;反之，若能有效的解決根源，還能降低社會成本。

有鑑於近日來的虐童事件風波，胡曉菁身處在「社會職場」與「社福關懷」的中間觀察到，有愛心、有資源的企業主不在少數，但因不諳社福生態，往往將捐款用於曇花一現的活動，一場熱鬧後就完畢。但另一端有許多真正做事，卻不善經營品牌行銷的社福單位，礙於經費窘迫，無法規劃並執行解決方案。

故義賣中她藉此呼籲「愛心要中的資源不浪費！～如何正確有效地扶助弱勢」的觀念，也成立協會希望能成為企業及社福需求者的中介平台，使社會大眾的資源與金錢，能有效的平衡投放，打破社福「大者恆大、小者恆小」的僵態。